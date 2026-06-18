La Lotería Nacional vuelve a tocar en Canarias con un primer premio vendido en Fuerteventura

La Lotería Nacional ha vuelto a tocar en Canarias. El sorteo celebrado este jueves, 18 de junio de 2026, dejó parte de su primer premio en la provincia de Las Palmas, concretamente en Fuerteventura.

El número agraciado fue el 09272, vendido en varios puntos del país y también en Puerto del Rosario. En la capital majorera, el décimo se distribuyó en el punto de venta situado en la calle Juan de Bethencourt, 56, local 2.

El primer premio está dotado con 300.000 euros a la serie, lo que supone 30.000 euros por décimo. El 09272 estuvo repartido por distintos puntos de España. Además de Puerto del Rosario, también se vendió en Oñati y San Sebastián, en Guipúzcoa; Gijón, en Asturias; Barbate, en Cádiz; León; y Blanca, en Murcia.

El segundo premio del sorteo correspondió al número 63583, premiado con 60.000 euros a la serie, es decir, 6.000 euros por décimo. Los reintegros fueron para las terminaciones 2, 3 y 8.

Los premios menores pueden cobrarse en los puntos de venta autorizados, mientras que los importes superiores deben gestionarse a través de las entidades financieras colaboradoras de Loterías y Apuestas del Estado.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

Inicialmente deberás elegir el sorteo en el que deseas participar (siempre hay un mínimo de 4 sorteos disponibles a la venta).

Después deberás elegir el número de 5 cifras (décimo) con el que deseas participar en ese sorteo. Si lo deseas, puedes seleccionar tú las cifras de este número o que el sistema lo haga automáticamente por ti de manera aleatoria, poniendo asteriscos en las cifras que no deseas seleccionar. Debes indicar también el número de décimos que deseas adquirir (entre 1 y 10).

Si eliges un número en concreto, ten en cuenta que este número puede no estar disponible para la venta por haberse vendido ya o por venderse solamente a través de alguna de nuestras Administraciones de Loterías.

Los décimos generados son virtuales (nunca te enviaremos tu décimo en papel, pues estos se venden en exclusiva en las Administraciones de Loterías) pero participan en los sorteos en las mismas condiciones que los décimos de papel y con las mismas probabilidades de ganar premios. La única diferencia es que si has comprado un décimo en papel deberás presentar este para optar a cobrar posibles premios, mientras que en el caso del online recibirás tus premios exactamente igual que para el resto de juegos sin necesidad de que presentes nada.

El precio de cada décimo depende del sorteo en el que participe:

Si es un sorteo de jueves, cada décimo cuesta 3 euros.

Si es un sorteo ordinario de sábado, cada décimo cuesta 6 euros.

Si es un sorteo especial de sábado, cada décimo cuesta 12 o 15 euros.

Si es un sorteo extraordinario, cada décimo cuesta 20 euros.

Tendrás premio si tu número (o alguna de sus cifras) sale elegido en el sorteo dentro de la distribución de premios que tiene ese sorteo previamente establecida: primer premio, segundo premio, terminación, aproximación, reintegro…).