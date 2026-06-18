Meloneras Golf celebra 20 años como referente del golf en Gran Canaria con un torneo conmemorativo

Meloneras Golf by Lopesan celebró su vigésimo aniversario con un torneo conmemorativo que reunió a 88 jugadores y sirvió para poner en valor la trayectoria de uno de los campos de golf más emblemáticos de Canarias. La cita, celebrada tras cumplirse la efeméride oficial el pasado 6 de junio, se convirtió en un punto de encuentro para muchos de los jugadores que han formado parte de la historia del campo durante estas dos décadas.

Más que una competición, el evento estuvo marcado por los reencuentros, la emoción y la pasión compartida por el golf, en una jornada que también destacó la contribución de Meloneras Golf by Lopesan al posicionamiento de Gran Canaria como destino internacional para la práctica de este deporte.

En el plano deportivo, León Galante Milicua se proclamó vencedor de la primera categoría masculina tras firmar una destacada actuación con 42 puntos. Ernesto Balboa Vila logró el triunfo en la segunda categoría masculina, mientras que América Alonso Rivero se alzó con la victoria en el cuadro femenino. Los resultados pusieron el broche de oro a una jornada que reflejó el arraigo y el prestigio alcanzados por el campo desde su apertura.

Refuerzo de la oferta turística

Durante estos veinte años, Meloneras Golf by Lopesan ha contribuido a reforzar la oferta turística de alto valor añadido de Gran Canaria y se ha consolidado como un complemento estratégico para la planta hotelera de Meloneras. El campo ha desempeñado un papel relevante en la transformación de esta zona turística en uno de los enclaves vacacionales más exclusivos de Canarias.

Diseñado por el arquitecto estadounidense Ron Kirby, el recorrido ocupa más de medio millón de metros cuadrados y cuenta con un exigente par 71. Su trazado combina zonas de palmeras y vistas a las montañas con una segunda parte próxima a la costa, donde destacan los hoyos situados entre el 12 y el 16 por sus panorámicas sobre el Atlántico.

Campos de referencia del panorama nacional

La calidad de su diseño y su ubicación frente al mar situaron rápidamente a Meloneras Golf by Lopesan entre los campos de referencia del panorama nacional e internacional. En 2007 acogió el Campeonato de España de la Asociación de Profesionales de Golf, en el que se impusieron Jesús María Arruti y la canaria Emma Cabrera Bello.

Uno de sus hitos más destacados llegó en abril de 2021 con la celebración del Gran Canaria Lopesan Open del DP World Tour, que reunió a 151 profesionales de la élite mundial y concluyó con la victoria del sudafricano Garrick Higgo, con una tarjeta de 25 golpes bajo par.

Veinte años después de su apertura, Meloneras Golf by Lopesan afronta una nueva etapa con el objetivo de mantener su apuesta por la excelencia, la innovación y la promoción de Gran Canaria como uno de los destinos de golf más atractivos de Europa. Con este aniversario, Lopesan Hotel Group reafirma su compromiso con el desarrollo de productos turísticos capaces de generar valor añadido para la isla y reforzar su posicionamiento internacional.