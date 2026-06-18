Quevedo lanza su colección 'El Baifo' en una pop up store en Las Palmas de Gran Canaria
El artista canario instalará una tienda efímera del 23 al 27 de junio en el Mercado de Altavista para vender productos de su nuevo disco
Quevedo instalará entre el 23 y el 27 de junio la pop up store Baifo e Hijos en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se venderán los productos de merchandising asociados al lanzamiento de su nuevo disco, El Baifo.
La tienda abrirá en horario continuo de 9.00 a 17.00 horas y concentrará la nueva colección vinculada al proyecto musical del artista canario.
Gracias a algunos creadores de contenido a los que el equipo de Quevedo les ha envíado en primicia los productos oficiales, hemos podido ver alguna de las cosas que estarán disponibles en la 'pop up store' del Mercado de Altavista a partir del próximo martes 23 de junio.
Un video publicado por el influencer grancanario Pablo Vera, muestra la colección: una tote bag con las ocho Islas, un vaso con las frases del single "Ni Borracho", una camiseta con la que el cantante ya había aparecido en redes sociales, un portavasos de cuero, algo muy visto en las romerías canarias, un sombrero de paja con las letras de 'El Baifo' y una toalla con las ocho estrellas que representan a cada isla.
El Mercado de Altavista y la relación de la colección con Canarias
La elección del Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, sitúa la presentación de la colección en un espacio ligado al comercio de proximidad de la capital grancanaria.
El formato de pop up store, un establecimiento comercial temporal, conecta el lanzamiento de productos culturales y musicales con un entorno habitual de la vida comercial de barrio.
El diseño de la colección incorpora símbolos relacionados con Canarias, entre ellos las ocho estrellas que representan a las Islas. La propuesta toma como referencia escenas y elementos reconocibles de la vida en el archipiélago, desde la actividad cotidiana en las playas hasta las verbenas.
El planteamiento de Baifo e Hijos combina referencias de cultura urbana con elementos locales. La instalación en el mercado refuerza esa lectura territorial al ubicar la venta del merchandising en un espacio comercial de cercanía, alejado de los circuitos habituales de grandes superficies o venta exclusivamente digital.
- Guía para moverse por Gran Canaria el día 11 de junio: cortes, guaguas y aparcamientos el día del papa
- Mapa de los cortes de tráfico en Gran Canaria el jueves 11 de junio por la visita del papa León XIV: horarios y tramos afectados
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
- La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable
- Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?