Quevedo lanza su colección 'El Baifo' en una pop up store en Las Palmas de Gran Canaria

Quevedo instalará entre el 23 y el 27 de junio la pop up store Baifo e Hijos en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se venderán los productos de merchandising asociados al lanzamiento de su nuevo disco, El Baifo.

La tienda abrirá en horario continuo de 9.00 a 17.00 horas y concentrará la nueva colección vinculada al proyecto musical del artista canario.

Gracias a algunos creadores de contenido a los que el equipo de Quevedo les ha envíado en primicia los productos oficiales, hemos podido ver alguna de las cosas que estarán disponibles en la 'pop up store' del Mercado de Altavista a partir del próximo martes 23 de junio.

Un video publicado por el influencer grancanario Pablo Vera, muestra la colección: una tote bag con las ocho Islas, un vaso con las frases del single "Ni Borracho", una camiseta con la que el cantante ya había aparecido en redes sociales, un portavasos de cuero, algo muy visto en las romerías canarias, un sombrero de paja con las letras de 'El Baifo' y una toalla con las ocho estrellas que representan a cada isla.

El Mercado de Altavista y la relación de la colección con Canarias

La elección del Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, sitúa la presentación de la colección en un espacio ligado al comercio de proximidad de la capital grancanaria.

El formato de pop up store, un establecimiento comercial temporal, conecta el lanzamiento de productos culturales y musicales con un entorno habitual de la vida comercial de barrio.

El diseño de la colección incorpora símbolos relacionados con Canarias, entre ellos las ocho estrellas que representan a las Islas. La propuesta toma como referencia escenas y elementos reconocibles de la vida en el archipiélago, desde la actividad cotidiana en las playas hasta las verbenas.

El planteamiento de Baifo e Hijos combina referencias de cultura urbana con elementos locales. La instalación en el mercado refuerza esa lectura territorial al ubicar la venta del merchandising en un espacio comercial de cercanía, alejado de los circuitos habituales de grandes superficies o venta exclusivamente digital.