Miguel Ríos cancela su concierto en Arucas tras sufrir un accidente doméstico

El cantante Miguel Ríos ha anunciado la suspensión de los conciertos que tenía programados para los próximos días en Arucas (Gran Canaria) y Ourense (Galicia) debido a un problema de salud derivado de un accidente doméstico sufrido recientemente.

Según informó la oficina de representación del artista a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, el músico padeció un percance en su domicilio que le ocasionó un leve traumatismo craneal. Aunque su evolución médica es favorable, los especialistas le han recomendado permanecer en reposo durante varios días, una circunstancia que le impide cumplir con los compromisos previstos dentro de su actual gira.

Suspendidos los conciertos de Arucas y Ourense

La cancelación afecta a las actuaciones previstas para los días 19 y 23 de junio en las ciudades de Ourense y Arucas, respectivamente. Desde el entorno del artista se ha explicado que la decisión responde exclusivamente a criterios médicos y busca garantizar una recuperación adecuada antes de retomar la actividad sobre los escenarios.

En el comunicado, el equipo de Miguel Ríos señala que el cantante se encuentra bien dentro de la situación generada por el accidente, aunque lamenta profundamente tener que suspender estas citas musicales. Asimismo, traslada sus disculpas a las personas que ya habían adquirido entradas o tenían previsto asistir a los conciertos.

Posible reprogramación de las fechas afectadas

La oficina de management también ha avanzado que en los próximos días se ofrecerá información adicional sobre la posibilidad de reprogramar los conciertos suspendidos. Cualquier novedad será comunicada a través de los canales oficiales del artista y de la organización de los eventos.

Por el momento no se han dado a conocer nuevas fechas para las actuaciones afectadas, por lo que los seguidores deberán esperar a futuros anuncios para conocer los detalles sobre posibles aplazamientos o procedimientos relacionados con las entradas.