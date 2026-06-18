El Ayuntamiento pedirá la prórroga del Puerto Deportivo de Mogán para recuperar su gestión directa

El Ayuntamiento de Mogán llevará al Pleno ordinario de junio la solicitud formal de una prórroga extraordinaria de la concesión administrativa del Puerto Deportivo de Mogán, con el objetivo de recuperar la gestión directa de esta infraestructura. La concesión, otorgada por el Consejo de Ministros el 27 de febrero de 1981, tiene como fecha de finalización el 29 de marzo de 2031.

Una concesión con origen en 1981

La propuesta se apoya en un expediente técnico y jurídico que, según el Consistorio, acredita que el Ayuntamiento de Mogán es el único legitimado para pedir la ampliación del plazo concesional. El argumento municipal se basa en la reserva expresa aprobada por el Pleno el 7 de mayo de 1987, cuando se autorizó la cesión de la explotación a la entidad Puerto de Mogán S.A..

En aquella decisión, el Ayuntamiento mantuvo el derecho exclusivo a solicitar una eventual prórroga de la concesión. Por ese motivo, la Corporación considera que le corresponde instar ahora el procedimiento excepcional ante la administración competente.

Inversiones para justificar la ampliación

La normativa autonómica permite prorrogar concesiones de puertos deportivos siempre que se ejecuten inversiones relevantes dentro de la superficie concesionada. Estas actuaciones deben estar vinculadas a mejoras en la productividad, la eficiencia energética, la sostenibilidad ambiental o los servicios portuarios, entre otros aspectos.

Además, las inversiones previstas deben representar al menos el 20% del valor actualizado de la inversión inicialmente contemplada en el título concesional. Este requisito será uno de los elementos centrales para tramitar la ampliación del plazo.

Derechos de los usuarios

El Ayuntamiento también reconoce la existencia de cientos de titulares de derechos de uso y disfrute derivados de cesiones realizadas durante décadas por Puerto de Mogán S.A.. La propuesta que se debatirá en el Pleno incluye la voluntad de preservar esos derechos para garantizar la seguridad jurídica de quienes los adquirieron.

El planteamiento municipal contempla la futura firma de convenios de colaboración que permitan ordenar la gestión una vez obtenida la prórroga. Estos acuerdos buscarían que los usuarios mantengan sus derechos y participen de forma proporcional en las cargas derivadas de la ampliación, incluidas las inversiones necesarias y el canon autonómico.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Mogán abre una nueva fase en el futuro administrativo del Puerto Deportivo de Mogán, una infraestructura clave para el municipio cuya concesión entra en sus últimos años de vigencia antes de 2031.