La Noche San Juan llenará Playa del Inglés de espectáculos frente al mar

Playa del Inglés acogerá este 23 de junio una nueva celebración de la Noche de San Juan con una programación organizada por la Concejalía de Festejos y Eventos del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. La propuesta combinará música, animación, espectáculos visuales y fuegos artificiales en el entorno de la playa, uno de los principales espacios turísticos del sur de Gran Canaria.

Una comitiva desde el Anexo II

La celebración comenzará a las 20:00 horas con una batucada que partirá desde la Plaza Central del Anexo II y recorrerá el centro comercial. La comitiva estará acompañada por personajes vinculados al imaginario de San Juan, como zancudos, escupefuegos, hechiceros y brujas, con el objetivo de conducir al público hacia el arenal de Playa del Inglés, donde continuará el programa previsto.

Música y espectáculos en la playa

La programación incluirá las actuaciones de Yet Garbey y La Mekánica by Tamarindos, además de diferentes propuestas artísticas y un espectáculo de fuego. La playa se convertirá durante la noche en el punto central de la celebración, con el Atlántico y el entorno de Maspalomas como marco de una cita dirigida tanto a residentes como a visitantes.

Público en Playa del Inglés. / LP/DLP

Fuegos artificiales a medianoche

Uno de los momentos principales llegará a medianoche, cuando un castillo de fuegos artificiales ilumine la costa de Playa del Inglés. El espectáculo servirá para dar continuidad a una tradición asociada al inicio del verano, los deseos y el cierre simbólico de una etapa. Tras los fuegos, DJ Toni Bob será el encargado de continuar la música en la recta final de la noche.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, señaló que San Juan es una noche capaz de reunir a miles de personas en torno a una misma celebración. Según indicó, el objetivo es que quienes visitan el municipio y quienes residen en él puedan disfrutar de una experiencia frente al mar en Playa del Inglés, enclave que definió como uno de los principales espacios turísticos de Europa.

La concejala de Festejos y Eventos, Yilenia Vega, explicó que el programa busca combinar tradición, espectáculo y diversión para todas las edades. La edil destacó el componente simbólico de la noche, vinculada a dejar atrás lo viejo y mirar al futuro, y animó a vecinos y visitantes a participar en una velada que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana plantea como una de las citas destacadas del calendario festivo del municipio.