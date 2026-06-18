Las nuevas terapias revolucionan el abordaje de las enfermedades cardiovasculares

Las nuevas terapias destinadas a reducir de forma intensiva el colesterol LDL y los tratamientos dirigidos contra la lipoproteína A , un factor de riesgo cardiovascular de origen genético presente en una de cada cinco personas, han revolucionado el abordaje de las enfermedades cardiovasculares. Así lo puso de manifiesto la doctora Rosa María Sánchez, especialista en Endocrinología y Nutrición en el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil, en el marco de la celebración del 38º Congreso anual de la Sociedad Española de Arteriosclerosis (SEA), que se celebra desde el miércoles y hasta el viernes en el Palacio de Congresos de Canarias.

“Hoy en día contamos con tratamientos inyectables y orales capaces de reducir el colesterol LDL más de un 60%”, apuntó la experta, que además preside el Comité Organizador de este encuentro, que reúne a 664 profesionales, entre los que figuran médicos internistas, endocrinos, cardiólogos e investigadores.

Hasta hace unos años, las únicas herramientas disponibles para manejar la hipercolesterolemia eran las estatinas y la ezetimiba. Estos medicamentos continúan siendo la base del tratamiento, pero hay pacientes que requieren otras armas terapéuticas para alcanzar los objetivos de control.

“Sobre todo, nos quedábamos cortos con las personas que presentaban factores genéticos. Ahora podemos tener a nuestros pacientes mejor controlados y conseguir los objetivos de LDL que recomienda la guía de práctica clínica”, anotó la facultativa. No obstante, tal y como afirmó la doctora Sánchez, todavía es necesario optimizar ese control para prevenir los eventos cardiovasculares.

Triglicéridos

Sobre la mesa también estuvieron los avances que se han producido en los fármacos dirigidos a reducir los niveles de triglicéridos, cuya tecnología permite administraciones semestrales e incluso anuales. “Esto ha cambiado el paradigma y ha mejorado la adherencia. Estamos viviendo una revolución en el panorama de la lipidología y el riesgo cardiovascular”, aseveró la endocrinóloga.

La importancia de estas innovaciones cobra especial relevancia en Canarias, pues es la región que registra la incidencia más alta de patologías cardiovasculares en España. “También tenemos una de las tasas más altas de cardiopatía isquémica, la mayor prevalencia de diabetes y una de las mayores tasas de obesidad. Todo esto influye en el aumento”, detalló la especialista. De ahí la importancia de reforzar la prevención de los eventos cardiovasculares en la población y de detectar la arterioesclerosis -el endurecimiento y estrechamiento progresivo de las arterias por la acumulación de grasa en sus paredes- de forma precoz.

En este sentido, Sánchez avanzó que en el Archipiélago se está llevando a cabo un estudio con pacientes que presentan niveles muy elevados de la lipoproteína A para analizar el estado de sus arterias y detectar la enfermedad en fases tempranas.

"Canarias es la región que registra la incidencia más alta de patologías cardiovasculares en España"

La enfermedad cardiovascular continúa siendo la principal causa de mortalidad. De hecho, según informó el internista y presidente de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, José López Miranda, una de cada tres personas en España fallece por esta causa. "La arteriosclerosis es la patología que origina la enfermedad cardiovascular", señaló el especialista, quien insistió en que el objetivo de los profesionales es actuar antes de que aparezcan consecuencias como el infarto de miocardio, el ictus o la muerte súbita.

Entre los factores implicados, figuran alteraciones lipídicas como el colesterol LDL y la lipoproteína A, pero también hay otros que guardan relación con el estilo de vida. “La mala alimentación, el sedentarismo o el tabaquismo son claves a la hora de desarrollar arterioesclerosis”, insistió.

Asimismo, el profesional destacó que uno de los grandes objetivos de la sociedad que preside es detectar todos los casos de hipercolesterolemia familiar, una afección que padece una de cada 200 personas en la población general. “Si no detectamos a esos pacientes y no corregimos sus niveles extraordinariamente elevados de colesterol LDL, desarrollarán un infarto agudo de miocardio en algún momento de las décadas de los 40 o los 50 años”, advirtió.

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Además de estos asuntos, el programa científico de este congreso que acoge la capital grancanaria abordará otros temas como la inteligencia artificial aplicada a la medicina cardiovascular, la modulación del curso de la enfermedad vascular y la conexión entre la hipercolesterolemia, la hipertensión y el aneurisma de aorta abdominal, entre otras cuestiones.