El Open Internacional de Pesca de Altura regresa a Pasito Blanco del 27 al 29 de agosto

La cuenta atrás para una de las principales citas de la pesca deportiva en Canarias ya está en marcha. El Open Internacional de Pesca de Altura Gran Canaria presentó este jueves el cartel oficial de su edición de 2026, una competición que volverá a reunir en el sur de la Isla a embarcaciones procedentes de Canarias, la Península y distintos países europeos, además de participantes de Estados Unidos.

La prueba se celebrará del 27 al 29 de agosto y afronta su sexta edición como Open Internacional, aunque hunde sus raíces en el histórico Concurso de Pesca de Altura de Pasito Blanco, que acumula ya 37 años de historia. La competición fue pionera en Europa en la implantación del modelo de captura y suelta, una filosofía que continúa siendo una de sus principales señas de identidad.

Organizado por el Club de Yates Pasito Blanco y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el evento cuenta con el respaldo de Turismo de Gran Canaria y la colaboración de Gran Canaria Blue. Además, se coordina con los puertos de Mogán y Puerto Rico para reforzar la dimensión logística y promocional de la cita.

La organización espera reunir nuevamente a cerca de medio centenar de embarcaciones y seguir ampliando la participación extranjera. Entre las novedades de esta edición figura una mayor presencia de pescadores franceses, que se sumarán a la habitual representación internacional.

Turismo náutico

Los organizadores destacan que el campeonato ha ido ampliando su alcance internacional en los últimos años. Santiago de Armas, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, señaló que el trabajo desarrollado desde hace cuatro años ha permitido reforzar la proyección exterior del evento y difundir la imagen de la Isla en mercados vinculados al turismo deportivo y náutico.

Desde Turismo de Gran Canaria, el consejero Carlos Álamo subrayó que el Open permite mostrar atractivos menos conocidos del destino asociados al mar y a los deportes náuticos. Según explicó, el perfil de visitante vinculado a este segmento suele permanecer más tiempo en el destino y presenta un mayor gasto turístico que otros perfiles tradicionales.

Captura y suelta

Uno de los elementos diferenciales del campeonato continúa siendo su apuesta por la pesca sostenible. Francisco Torres, director del Club de Yates Pasito Blanco y del Open Internacional, destacó que la competición mantiene como eje central el sistema de captura y suelta, una práctica que contribuye a la conservación de especies marinas y que convirtió a la prueba en una referencia pionera en Europa.

Las aguas del sur de Gran Canaria figuran entre los enclaves más valorados para la pesca de grandes pelágicos en el Atlántico oriental. Entre las especies más emblemáticas se encuentra el marlin azul, protagonista habitual de una competición que atrae cada año a aficionados y profesionales especializados.

La riqueza de los fondos marinos, la estabilidad climática durante todo el año, las infraestructuras portuarias y la oferta turística complementaria son algunos de los factores que explican la consolidación de Gran Canaria como destino de referencia para esta modalidad deportiva.

Impacto internacional

La dimensión internacional del Open también se refleja en su repercusión mediática. Según los datos facilitados por la organización, la edición anterior superó los 4,5 millones de impactos en redes sociales y plataformas digitales gracias a la colaboración de medios especializados y creadores de contenido vinculados al sector náutico.

La edición de este año contará además con la participación de nuevos divulgadores y prescriptores especializados, entre ellos la comunicadora Barbara "Babs" Kijewski y Johannes, colaborador de distintos medios de referencia en Alemania.

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Más allá de la competición, los promotores defienden que el Open se ha convertido en una herramienta de promoción de la economía azul, del turismo náutico y de la imagen internacional de Gran Canaria. Con las inscripciones ya abiertas, la organización aspira a reforzar el posicionamiento de la Isla como destino vinculado al mar, la sostenibilidad y el turismo deportivo durante todo el año.