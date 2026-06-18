Pacuco Guedes, exconcejal de San Bartolomé de Tirajana: "He sido el político más condenado de España"

La Operación Paraíso fue una trama de corrupción que estalló en 2006 en San Bartolomé de Tirajana. El principal condenado fue el concejal Pacuco Guedes, quien fue sentenciado a cinco años de cárcel por dos delitos de cohecho y uno de prevaricación, además de una multa de 304.000 euros. El principal motivo de su encarcelación fue que recibió dinero por parte de empresarios de la construcción de la isla a cambio de darles un trato de favor para la adjudicación de obras.

El libro que va a publicar el periodista Pedro Reyes se Titula: ‘Un inocente a prisión. Las mentiras de la Operación Paraíso’. ¿Cuáles son esas mentiras?

Primero las nueve denuncias que me puso un señor, que parece ser que le pagaron para que las pusiera y después dos más que, según Pedro, la policía se inventa. Pero a mí nunca se me condena por esa denuncias porque era todo mentira. Ahí es donde ellos caen en su misma trampa. Yo nunca fui condenado por esas denuncias, fui condenado dos años después porque aparece una obra en El Pajar de Arguineguín y a mí se me incluye, cuando era de la oposición. Al principio se me consideraba como concejal de Urbanismo, yo era concejal de Servicios Sociales. Nunca entendí eso.

Tras su paso por prisión, ¿Se sigue considerando inocente de los dos delitos de cohecho y prevaricación por los que fue condenado?

Yo siempre me consideré inocente, incluso cuando salía del juicio le decía a la gente que el juicio prácticamente no era conmigo. Además, en el juicio me defendieron el técnico de Urbanismo y la interventora, que le dijeron al fiscal que aquello no tenía nada que ver conmigo. No tuve ninguna acusación, a excepción de la de la policía, que se lo inventaba. En aquel momento me quitan la condena de tráfico de influencias, entonces yo pensaba que estaba liberado y después se inventaron toda esa trama dos meses después.

¿Cómo vivió los años que duró el proceso judicial?

Fue un proceso muy malo, sobre todo porque no respetaron el infarto de mi hijo y casi me lo matan. Fueron crueles, aunque a mí siempre me trataron bien. Nosotros no fuimos a comisaría como van los presos normalmente, fuimos bastante bien atendidos, pero no consideraron que mi hijo era un enfermo. Pero bueno, estamos vivos, no odiamos y enviamos perdón. Pero pienso que la justicia, valga la redundancia, debería ser un poquito más justa y darse cuenta de que estamos a tiempo de arreglar estos errores. Yo espero, incluso, que no sean capaces de quedarse en el silencio, sino de saltar con valentía y decir «si este periodista ha escrito esto, que demuestre que es verdad». Y ahí empieza una nueva batalla democrática y elegante, no como la que han hecho conmigo.

Francisco Guedes frente a varias embarcaciones en el muelle de Castillo del Romeral. / LP/DLP

¿Y los años que pasó en el centro penitenciario?

Yo siempre fui un hombre muy feliz, donde me lleven soy feliz. Llego a la cárcel y voy ayudando a toda esa gente que necesita una ayuda. El problema es lo mal que lo ha pasado mi familia. Tenía una niña de diez años y eso fue terrible. Eso sí me cuesta perdonarlo. Pero bueno, no me voy a sentar en la puerta a ver pasar el cadáver del vecino, yo no odia. Les deseo suerte y, sobre todo, les deseo que tengan capacidad humana e intelectual, que no la tienen, para poder juzgar esto de nuevo.

¿Considera que su caso ha sido algún tipo de complot para alejarlo de la política municipal?

Totalmente, incluso para alejarme hasta de la faz de la Tierra. Las cosas se complicaron. Ellos plantearon cosas que no les salieron bien, pero si les hubiese salido bien, a lo mejor yo no estaría vivo. El objetivo era quitarme de en medio como fuese. Ellos me echan del partido para dejarme desprotegido, me echan del Gobierno, me citan a la casa de la alcaldesa y me dicen que entregue el acta o tendría consecuencias. Y las tuve. Yo les dije que no entregaba el acta, que el acta era mío. Y así empieza una guerrilla que terminó en una batalla campal.

¿Qué decía la primera denuncia que le pusieron?

Lo desconozco. Yo me he enterado últimamente por Pedro. Yo nunca me enteré ni de que estaba denunciado. Me acuerdo de que cuando llegué a los pies de la jueza de vigilancia vi que decía tonterías de colegio que no tienen nada que ver conmigo. Por ejemplo, me acusaban de un examen de bombero y dije «pero si yo nunca he estado en un examen de bombero». Me ponían a mí de presidente del tribunal, siendo yo de la oposición. Así empezamos. Me preguntaron también por un barco del Ayuntamiento, «que yo lo tenía navegando». Dije, «pero si el barco está en posesión municipal para hacer un museo». Eran todo errores. En ese momento, ahí metí la pata, le pregunté a la jueza que si todos habían estudiado en la misma universidad, porque no tenía sentido lo que estaba diciendo. La muchacha no sabía lo que estaba diciendo, la habían preparado malamente creyendo que quizás yo me asustaba y no contestaba. En ningún momento nada de lo que me acusaban era verdad. Esa misma declaración la hice también en la comisaría y los policías me elogiaron: «es la misma con puntos y comas». Les dije: «es que yo no puedo inventarme nada ni desdecirme de lo que dije porque es verdad. O sea, todo lo que han dicho ustedes es mentira». Por eso, cuando ven que todo es mentira, se inventan dos años después la famosa obra de Arguineguín, donde yo soy de la oposición y me condenan por esa obra. Pero de eso me he enterado gracias a Pedro. Yo no sabía nada. A mí me llevaron a prisión y yo a todo el mundo le decía que yo no había hecho nada.

Francisco Guedes sobre su embarcación en Castillo del Romeral. / LP/DLP

¿Cree entonces que el informe policial tiene errores?

Claro, es que en ningún momento fue verdad. Fue todo una mentira, incluso confundía un pleno con otro. Para mí es que los jueces no se estudiaron el caso ni el fiscal, sino que la policía miente y le lleva al juez una serie de mentiras y ellos, pues me condenan con esas mentiras. Es lo que yo pensaba. Bueno lo que he ido aprendiendo últimamente. Por eso quiero decir una frase. Últimamente, viendo lo que han dicho los parlamentarios en el Parlamento sobre los jueces y fiscales lo voy a repetir, muy fino. No todos los jueces y fiscales prevarican. Hay jueces y fiscales que prevarican. Bien por desconocimiento, bien por malas entrañas. Y si no lo hacen ellos, lo hace su entorno, que es el caso que me pasó a mí. Si no le condenaron a los diputados, a mí tampoco, literalmente como lo dijo el diputado la semana pasada.

¿Tiene pensado volver de alguna manera a la política?

No puedo volver porque, además, he sido el político más condenado de la historia de España. O sea, lo han preparado para que nunca más vuelva. Me han puesto 24 años de inhabilitación. Tienen calculado que estaré muerto. Y además, me han embargado la nómina hasta que muera también.

¿Cómo hace para seguir adelante si tiene la nómina embargada?

Yo nunca dejé de trabajar. Dejé de trabajar hace cinco años porque he estado día y noche en la mar trabajando constantemente para sacar una serie de gastos que había y ahora mismo no debo nada y escapamos. No podemos tirar mucho el dinero, pero bueno, tenemos una familia muy unida y escapamos por ahí.