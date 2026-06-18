¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria? Gáldar llena sus calles de Orgullo y Tejeda se da el beso más bonito

Mientras llega la esperada Noche de San Juan y sus hogueras purificadoras, varios municipios ofrecen actividades originales como el Gáldar Pride y La Noche Romántica de Tejeda, además de conciertos, teatro y fiestas populares.

Gáldar

El municipio norteño saca todo su orgullo para celebrar el Gáldar Pride. El programa ofrece hoy, a las 21.00 horas, la Gala Queen of Queens en el Recinto Cultural La Quinta, con las actuaciones de Ptazeta, DJ Pepino Marino, Grimassira Maeva y la transformista La Caudilla, además del espectáculo de los drags concursantes.

Mañana, a las 12.00 horas, tendrá lugar la Carrera de Tacones en la Plaza de Santiago. Por la tarde, la gran cabalgata del Gáldar Pride saldrá a las 17.00 horas desde el Paseo de los Guanartemes hasta el Recinto Cultural La Quinta, donde aguardará el gran mogollón, con las actuaciones de DJ Inés Hernand, Manny Manuel y Aseres.

El domingo actuarán, a partir de las 14.30 horas, Nueva Línea, Armonía Show, Kilombo Improvisado y DJ Ulises Acosta. La poesía también tendrá protagonismo en el municipio con el Festival Artebirgua Literario, que se celebrará el 28 de junio en Juncalillo bajo el lema ‘Artes en la Cumbre’.

Tejeda

Uno de los pueblos más bonitos de España celebra mañana La Noche Romántica con ‘10 años bajo las estrellas – 10 formas de amar’. La programación musical comenzará a las 20.00 horas en El Motor, con el estreno de Latin Show, la nueva propuesta de 101 Brass Band.

A las 21.30 horas, la música continuará en La Vaguada con Carlos Rivera en la voz de Elías Uche. A las 22.45 horas, en el mismo espacio, llegará uno de los momentos más simbólicos de la celebración: El beso más bonito del mundo. La jornada finalizará a partir de la 01.30 horas con Línea DJ.

Mogán

El centro cultural El Mocán acoge mañana, a las 19.00 horas, la obra de la compañía Fórmula Teatro, Variables Varias, centrada en el amor. Las entradas tienen un precio de 10 euros.

Telde

La plaza de San Juan acoge hoy, a las 20.00 horas, una pasarela de moda a cargo de la Asociación de la Zona Comercial Abierta. A las 20.30 horas, habrá concierto con Germán López y Augusto Báez. La noche continuará con la actuación del humorista Cristito.

Mañana, desde las 18.00 horas, se celebrará la romería ofrenda al patrón, en la que no faltará el parrandeo con Los Chanos y El Cura y el concierto de Una Más. El domingo habrá ludoparque en la plaza, de 10.00 a 13.00 horas.

Agüimes

El auditorio recibe hoy, a las 20.30 horas, y mañana, a las 19.30 horas, al cleptómago Shado. Además, el barrio de Los Corralillos celebra San Juan Bautista con las orquestas Guajara Show y Son Karibe. Durante la celebración tendrá lugar el tradicional asadero de piñas.

El sábado llegará la romería ofrenda a San Juan Bautista, que partirá a las 19.30 horas desde El Lomo hasta la plaza. La jornada concluirá con las actuaciones de Qué Chimba y Paco Guedes.

Ingenio

Comienzan las fiestas de San Pedro y San Pablo. Mañana, a las 20.30 horas, en la plaza de La Candelaria, la Sociedad Musical Villa de Ingenio ofrecerá el concierto Broadway. El domingo habrá actividades infantiles y talleres de manualidades en la plaza, de 11.00 a 14.00 horas.

Santa Lucía

La Avenida de Canarias acoge hoy por la tarde y mañana durante todo el día la XV edición de ExpoMóvil. La feria ofrece una amplia representación de empresas vinculadas a los vehículos nuevos y de ocasión.

Además, en el Salón Ateneo de Vecindario se instala hasta el próximo viernes, en horario de 20.00 a 22.00 horas, excepto el martes día 23, la Casa del Terror, bajo el título Los fantasmas de Goya. Las entradas tienen un precio de 2 euros.

Mientras, el teatro Víctor Jara recibe mañana, a las 20.00 horas, a la actriz Anabel Alonso con su espectáculo La Mujer Rota.

La Aldea

El pueblo de Tasarte celebra sus fiestas de San Juan. Mañana tendrá lugar la romería, a partir de las 19.00 horas, con salida desde El Llano. A las 22.30 horas habrá baile de taifas en la plaza de San Juan con las parrandas El Mejunje, El Pajullo y La Polvajera.

El domingo, la plaza acogerá actividades infantiles a partir de las 17.00 horas.

Arucas

Continúa la celebración de las fiestas de San Juan en el municipio. Hoy, en la plaza de la Constitución, a las 20.00 horas, llega el humor a cargo de Maestro Florido, Saúl Romero y Yanely Hernández, con reconocimiento al humorista aruquense Jaime Marrero. También esta noche, a las 22.00 horas, se celebrará Arucas Mola Fest, con Chimbala y DJ Abián Reyes.

El sábado y el domingo tendrá lugar la Feria Km. 0 de Gran Canaria, con productos locales en el parque de Las Flores. Mañana, a las 19.00 horas, en la plaza de la Constitución, se celebrará el Encuentro de Verseadores, con Alexis Díaz Pimienta y Yeray Rodríguez. A partir de las 21.00 horas, en la plaza de San Juan, habrá Noche Latina con Son Caché y la parranda Ende Cuando No Salimos.

El domingo, a partir de las 10.00 horas, habrá feria de ganado en el anexo a la zona deportiva y actividades infantiles en el campo de fútbol. A las 20.00 horas, en la plaza de San Juan, se celebrará el XXXIV Memorial Juan Falcón Santana, con la Banda Sinfónica Ciudad de Arucas y Araguaney.

Valsequillo

El pueblo de Tenteniguada también celebra sus fiestas de San Juan. Mañana, a las 20.00 horas, habrá escala en hi-fi en la plaza nueva. El domingo, desde las 9.30 horas, exposición de coches y música con Son Karibe. Por la noche, a las 20.00 horas, se celebrará el XIX Encuentro de Verseadores Manolito el Pastor, en la plaza de San Juan.

Agaete

El Valle continúa con las fiestas de San Pedro. Mañana, en la Sociedad del Valle, habrá una actividad con recopilación de fotos y el documental Identidad, memoria y tradición, de Alén López. El domingo, a las 20.30 horas, gala artística a cargo de Tamadaba y actuación de J. Bordón.

Artenara

La Plaza de San Matías acoge el domingo, de 10.00 a 15.00 horas, el mercadillo ‘De Belingo por Artenara’, que ofrece actividades infantiles y actuaciones de Los Cebolleros y Los Peques.

Guía

La Atalaya celebra sus fiestas de San Pedro. Mañana, de 11.00 a 19.00 horas, y el domingo, de 10.00 a 17.00 horas, tendrá lugar la III Feria Comercial, con más de 100 puestos y con las actuaciones musicales de Kilian Viera, Ritmo Bakano y Calle Obispo.

El domingo, la música seguirá con Pepe Benavente y el Grupo Uno Más.

Firgas

La villa celebra sus fiestas de San Luis Gonzaga. El pregón de esta noche, a las 21.00 horas, a cargo de Pepe Julio Arencibia, abrirá el programa. A continuación actuará la parranda La Polvajera.

Mañana, desde las 11.00 horas, habrá títeres en la plaza de San Roque. A las 12.00 horas, fiesta de la espuma con música de DJ. Por la noche, a las 20.00 horas, tendrá lugar la traída de la rama desde Barranquera Honda hasta la plaza. A las 23.00 horas habrá verbena con Grupo Acuarela y DJ Alessio, y a medianoche, voladores. El domingo, a las 20.00 horas, actuará Los 600.

San Bartolomé de Tirajana

El Castillo del Romeral celebra este fin de semana el festival Castillo Vivo. Hoy, a partir de las 20.30 horas, habrá concierto con Kahuna, Danty Band, Ignotos y Los Coquillos.

Mañana, desde primera hora, se celebrarán actividades deportivas. Por la noche actuarán Skachaos, Skaldaos, Tamaduba y Brian Perdomo, La Guagua Banda y Enkasette.

Teror

La villa mariana celebra las fiestas del Sagrado Corazón en Arbejales. Hoy, desde las 19.30 horas, tendrá lugar la enramada y el acto de reconocimiento a las personas que iniciaron y continúan con la tradición de la Traída de Arcos en su 75 aniversario.

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Mañana, a las 19.00 horas, se celebrará la Traída de Arcos y, posteriormente, la ofrenda, verbena y voladores a medianoche. El domingo, desde las 10.00 horas, habrá feria de ganado y, a las 17.00 horas, fiesta del solajero joven, con DJ Chechu y castillos hinchables acuáticos.