Antonio Tavira, paciente del Hospital Insular con cáncer de pulmón: "No se trata de añadirle años a la vida, sino vida a los años"

"Cuando se habla de cáncer de pulmón, ¿qué ha cambiado?". Con esta pregunta arrancó la primera mesa de debate del primer Encuentro Regional de Apoyo y Acompañamiento a estos pacientes, una cita que acogió este viernes el Gabinete Literario de la capital Gran Canaria, con el claro objetivo de dar voz y visibilidad a los afectados. "No se trata de añadirle años a la vida, sino vida a los años", manifestó Antonio Tavira, un hombre de 69 años que fue diagnosticado de la enfermedad en 2020.

Tal y como relató, solo consumió tabaco durante un breve periodo de su juventud. Tras el diagnóstico, recibió inicialmente inmunoterapia, un tratamiento que dio muy buenos resultados durante cinco años. Sin embargo, el cáncer mutó y se extendió al ganglio centinela y al cuello, por lo que en la actualidad combina quimioterapia e inmunoterapia. Ese recorrido también le ha permitido comprobar que los médicos escuchan cada vez más a los pacientes. “Creo que es muy importante que hablen con nosotros. A veces el tiempo no juega a favor, pero hay que hacerlo”, defendió.

El sexagenario echa en falta un acceso rápido a las nuevas terapias, pues representan una gran oportunidad para los pacientes. No obstante, está muy satisfecho con los profesionales que se ha encontrado en este camino. "En el Hospital Insular hay un gran potencial humano que me hace sentir mucho mejor. A veces, me llego a olvidar de que estoy enfermo", aseveró.

Actitud positiva

Para Tavira, que dirige una gran empresa, mantener una actitud positiva ha sido fundamental para afrontar la enfermedad y seguir con su rutina. Es consciente de que escuchar la palabra cáncer puede hundir emocionalmente a cualquier persona, apagarle la ilusión y llenar de miedo su día a día. Ahora bien, él ha decidido enfrentarse a la neoplasia desde otra perspectiva. “Hay que asumir la realidad, seguir adelante e intentar vivir con la mayor normalidad posible, sin darle más vueltas de las necesarias. Cuando me despierto cada mañana, no pienso que estoy enfermo”, subrayó el paciente, quien no dudó en asegurar que la patología le ha enseñado a valorar más las pequeñas cosas de la vida.

En esta mesa también estuvo presente el jefe del servicio de Oncología del Hospital Insular y presidente de la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, Delvys Rodríguez Abreu. El experto abordó el cambio de paradigma que ha experimentado la neoplasia. «Hace 15 años era impensable celebrar una reunión de pacientes con cáncer de pulmón, porque todos los esfuerzos estaban centrados en lograr una mayor supervivencia. Ahora, en cambio, podemos hablar de personas curadas y, en algunos subtipos de la enfermedad, incluso de una patología crónica", señaló.

Ante esta realidad, los profesionales ya se plantean otras cuestiones, como la incorporación de estos pacientes a la práctica de ejercicio físico, sus dietas o su reintegración al trabajo.

Según explicó el facultativo, el cáncer de pulmón representa el 20% de todos los tumores, pero lidera las tasas de mortalidad. De hecho, a nivel mundial se diagnostican cada año unos 2.200.000 casos y se producen 1.700.000 fallecimientos por sus efectos. De ahí la necesidad de potenciar los programas de diagnóstico precoz y de luchar contra el tabaquismo, ya que este hábito está detrás de entre el 80% y el 90% de los cuadros. "En el Hospital Insular estamos trabajando para poder poner en marcha el proyecto Cassandra —un programa piloto de screening de esta enfermedad —. Esperamos que en unos años pueda ser una realidad también en la sociedad canaria", apuntó el oncólogo, que además puso en valor el papel de la investigación, así como de la inmunoterapia y las terapias dirigidas, por su contribución a aumentar la supervivencia de los aquejados.

Radioterapia

Por su parte, el doctor Javier Martín, oncólogo radioterapeuta del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, centró parte de su intervención en la reducción de la duración de los tratamientos radioterápicos y en la disminución de sus efectos secundarios. "Ahora utilizamos tratamientos más cortos, con sesiones que pueden durar entre 15 minutos y media hora. Si podemos completarlos en cinco o seis sesiones, mejor", detalló. "Intentamos que los pacientes permanezcan en su entorno el mayor tiempo posible y siempre nos preocupamos por preguntarles qué quieren", agregó el doctor.

En esta cita organizada por la Fundación Canaria de Cáncer de Pulmón, y que ha contado con el respaldo del Servicio Canario de la Salud (SCS), Cofarca y del laboratorio AstraZeneca, también estuvieron presentes la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón. "Solo en 2025, fueron tratadas en los hospitales del SCS 1.100 personas con cáncer de pulmón. Este encuentro es muy importante porque reúne en un mismo espacio a profesionales sanitarios, pacientes, familias, representantes institucionales y a la industria farmacéutica", valoró la titular de la sanidad canaria.

En este sentido, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria manifestó que el primer diagnóstico sobre salud pública de la ciudad ha permitido detectar una incidencia significativa del cáncer de pulmón vinculada a factores de riesgo como el tabaquismo y el consumo de alcohol. «Hoy contamos con más esperanza y con más oportunidades para los pacientes, pero debemos seguir trabajando en la concienciación y en la promoción de los hábitos de vida saludables», remarcó Darias.

La jornada, que combinó testimonios, debate científico y reflexión institucional, estuvo amenizada por el verseador Yeray Rodríguez, quien aportó una nota musical muy cercana, en un encuentro concebido para acompañar, escuchar y dar protagonismo a las personas afectadas por este cáncer.