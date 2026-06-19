Arinaga abre el verano con 115 nadadores en el 'Primer Margullo'

Arinaga dio este jueves la bienvenida oficial al verano con la celebración del V Primer Margullo, una travesía a nado no competitiva que reunió a 115 aficionados a la natación de todas las edades. La jornada comenzó con la retirada de gorros en la meta habilitada en la zona de Los Barquillos. A las 18.30 horas, los participantes recorrieron a pie la avenida de Los Pescadores hasta el punto de salida, situado en el Muelle, acompañados por los tambores de la batucada Makana y por los aplausos de numerosos transeúntes.

La actividad, organizada por el Ayuntamiento de Agüimes, convirtió la costa del municipio en una fiesta marcada por la música, la convivencia y el ambiente deportivo. Tras la foto de grupo y el pistoletazo de salida, más de un centenar de nadadores completaron los 500 metros que separan el Muelle de la meta. Los participantes más preparados realizaron el recorrido en menos de 15 minutos.

A su llegada a Los Barquillos, los nadadores fueron recibidos entre aplausos por el público asistente. Como recompensa al esfuerzo, pudieron disfrutar de un refrigerio y bebidas frías, además de compartir un rato de convivencia tras la prueba.

Actuaciones

El ambiente festivo continuó con la actuación del cantante Apolo GC, que amenizó la llegada con un repertorio de temas populares a ritmo de cumbia, rumba, merengue, bachata y reguetón. La música enlazó además con la Noche de Pinchos, que celebró este 18 de junio su primer jueves en la avenida Polizón.

Arinaga cuenta con una amplia tradición de travesías marítimas, y el Primer Margullo aporta un carácter más distendido a esta historia deportiva en la costa de Agüimes. La cita sirvió también como punto de partida de la programación lúdica y deportiva prevista para este verano, que incluye más de un centenar de actividades y que puede consultarse en la página web municipal.