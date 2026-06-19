Arucas reconoce a 15 restaurantes del municipio con más de 20 años de trayectoria

El Ayuntamiento de Arucas y Destilerías Arehucas han reconocido la trayectoria de quince restaurantes del municipio con más de 20 años de actividad vinculada a familias locales. El acto, celebrado este jueves en las instalaciones de Destilerías Arehucas, llevó por título Homenaje a Restaurantes con Aroma Familiar y puso el foco en establecimientos que forman parte de la historia gastronómica y social de Arucas.

Un reconocimiento a la restauración local

La iniciativa distingue el trabajo de negocios que han mantenido su actividad durante varias generaciones y que han contribuido a consolidar una oferta gastronómica con arraigo en el municipio. Durante el encuentro, los representantes de los establecimientos recibieron un obsequio de manos de Rafael Méndez Martín, presidente de Destilerías Arehucas.

En su intervención, Méndez Martín destacó la continuidad de estos negocios, su esfuerzo diario y el mantenimiento de una identidad familiar que ha pasado de generación en generación. El homenaje también sirvió para subrayar el papel de estos locales como espacios de encuentro para vecinos y visitantes.

Quince establecimientos distinguidos

Los restaurantes reconocidos fueron Restaurante Unión II, El Mesón de la Montaña, Bar Toribio, Bar-Restaurante Hnos. Falcón, Cafetería Siroco, Pizzería Guayarmina, Casa Brito, Cafetería Churrería Las Caracolas, Restaurante Ciudad de Arucas, Bar Hermanos Díaz, Restaurante Palacio Oriental, Bar Puribart, Cafetería El Parque, Bar Sociedad y Bar Restaurante El Balcón de Arucas.

La relación de establecimientos refleja la presencia de negocios de distinta tipología, desde bares y cafeterías hasta restaurantes y pizzerías, todos ellos con una trayectoria prolongada en la vida cotidiana de Arucas.

Firmas en las barricas de Arehucas

Como parte del acto, los representantes de los restaurantes dejaron su rúbrica en las barricas de Destilerías Arehucas. También firmaron en el libro de oro de la entidad, un gesto simbólico con el que se quiso incorporar el nombre de estos negocios a la memoria de la destilería.

El Ayuntamiento de Arucas y Destilerías Arehucas enmarcan este reconocimiento en una iniciativa conjunta para poner en valor el esfuerzo de varias generaciones dedicadas a la restauración y la gastronomía. Con este homenaje, ambas entidades destacan la contribución de estos establecimientos a la identidad local y a la vida social del municipio.