El cachopo más bestia de Gran Canaria está en este restaurante: conquista con su original relleno

En Gran Canaria se puede encontrar diferentes establecimientos para disfrutar de cocina tradicional, pero los amantes de la carne a la brasa y los cachopos tienen que visitar un lugar que se ha vuelto imprescindible en la isla. Se trata de Asador El Mirador Ca´Nando, un establecimiento que con su propuesta ha convertido el cachopo en un plato obligatorio de su carta.

Un cachopo para compartir

Uno de los aspectos que más llama la atención es la originalidad del cachopo, ya que sustituye la ternera tradicional por solomillo de cerdo. Además, se rellena con algunos productos estrella del asador como chistorra, salchicha, morcilla y pollo a la brasa, todo ello acompañado de queso de Guía fundido.

Su tamaño lo ha llevado a convertirse en una opción ideal para compartir entre varios comensales, perfecta disfrutar con familiares o amigos que sean amantes de la carne. Los clientes alucina con que el cachopo pese alrededor de un kilo y medio.

Entrantes para abrir el apetito

Además del cachopo, la carta incluye otras elaboraciones como los champiñones rellenos de almogrote, queso asado, el gofio escaldado con caldo de carne o la parrillada, otra opción perfecta para compartir.

Como broche final, los clientes puede decantarse por algunos de sus postres caseros como delicias de limón con suspiros, la tarta de Lotus con mascarpone o el polvito uruguayo, un clásico de la gastronomía canaria. Del establecimiento, también se destaca el trato cercano y el ambiente acogedor que ofrecen a quienes lo visitan.

Horario y ubicación

Asador Ca´Nando se encuentra en la calle Subida a Santa Cristina, 32, en Santa María de Guía. Cuenta con 4,5 estrellas en Google, una valoración que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones.

Abre miércoles de 12:00 a 17:00 horas, mientras que jueves y domingo amplía su horario hasta las 23:00 horas para ofrecer servicio de cenas. Viernes y sábado lo hace en horario de 12:00 a 00:00 horas. Lunes y martes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.