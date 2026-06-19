La Circunvalación de Arucas afronta cortes entre el 22 y el 26 de junio

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias activará nuevos desvíos de tráfico en Arucas a partir del lunes 22 de junio con motivo de la recta final del asfaltado de la Circunvalación de Arucas, dentro del proyecto de acondicionamiento de la GC-20 entre los puntos kilométricos 3+400 y 4+870, en Gran Canaria. Las actuaciones se desarrollarán hasta el viernes 26 de junio, en horario diurno, entre las 08:00 y las 18:00 horas.

La intervención, coordinada a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, permitirá ejecutar la última capa de firme pendiente en distintos puntos de la infraestructura. Para garantizar la seguridad de los trabajos, se aplicarán cortes temporales y se habilitarán recorridos alternativos en función de la zona afectada cada día.

Cortes entre Visvique y Santidad el lunes

El lunes 22 de junio se realizarán trabajos de asfaltado en los ramales de entrada y salida situados entre la glorieta de Visvique y la glorieta de Santidad, que permanecerán cerrados al tráfico durante la jornada.

Los vehículos que circulen desde Visvique hacia Las Palmas de Gran Canaria deberán acceder por la glorieta de Visvique, continuar por la carretera del Pino y la carretera del Lomo, y enlazar posteriormente con la carretera de conexión Arucas-Autovía del Norte.

En sentido contrario, los conductores que se desplacen desde Arucas hacia Visvique deberán utilizar la glorieta de Santidad, la carretera del Lomo y la carretera del Pino como itinerario alternativo.

Arucas

Afecciones en Santidad y Cardones el martes

El martes 23 de junio, los trabajos se trasladarán a los ramales de conexión entre la glorieta de Santidad y la glorieta de Visvique, que también quedarán cerrados. Ese día se cortará además el acceso a la glorieta de Santidad desde Cardones.

Los vehículos que se dirijan hacia Las Palmas de Gran Canaria desde Santidad deberán circular por la calle Pintor Velázquez, la carretera del Lomo y la avenida Pedro Morales Déniz, hasta incorporarse a la GC-3 en dirección Las Palmas o Agaete.

El cierre en Santidad se efectuará a partir de las 09:00 horas para facilitar la salida del tráfico a primera hora de la mañana. Los conductores que circulen desde Arucas hacia Santidad deberán acceder por la GC-43, carretera de Visvique, y posteriormente por la GC-303, o bien utilizar el acceso desde la GC-3.

Sin trabajos que afecten al tráfico el día de San Juan

La Dirección General de Infraestructura Viaria ha informado de que el miércoles 24 de junio, con motivo de la festividad de San Juan, no se realizarán trabajos de asfaltado que afecten al tráfico en la zona.

Cierre temporal de la glorieta de Visvique el jueves

El jueves 25 de junio las obras se centrarán en la glorieta de Visvique, lo que obligará al cierre temporal de todos sus accesos e incorporaciones.

Los vehículos que circulen desde Santidad hacia Las Palmas de Gran Canaria deberán utilizar de nuevo el itinerario alternativo por la calle Pintor Velázquez, la carretera del Lomo y la avenida Pedro Morales Déniz, hasta incorporarse a la GC-3 en dirección Las Palmas o Agaete. En este caso, el cierre en Santidad también se aplicará a partir de las 09:00 horas.

Por otra parte, los conductores que circulen por la GC-20 en dirección Las Palmas y quieran acceder a Santidad deberán hacerlo a través de la GC-43, carretera de Visvique, y posteriormente por la GC-303, o bien desde la GC-3. Los vehículos procedentes de Santidad con destino Arucas tendrán que circular por la GC-303 para enlazar después con la GC-43 hasta alcanzar la glorieta de Visvique.

Últimos trabajos previstos el viernes

El viernes 26 de junio se ejecutarán trabajos de asfaltado en los tramos de incorporación a la GC-20 y en el acceso desde esta vía a Arucas a través de la glorieta de Santidad, que permanecerán cerrados durante la jornada.

Los vehículos que circulen en dirección Las Palmas de Gran Canaria y quieran acceder a Santidad deberán realizar un cambio de sentido en la glorieta de la estación de servicio BP para tomar posteriormente la entrada hacia Santidad. Del mismo modo, los conductores que se dirijan hacia Las Palmas desde la glorieta de Santidad deberán continuar hasta la glorieta de la estación de servicio BP para incorporarse a la GC-20.

La Dirección General de Infraestructura Viaria pide a los conductores que extremen la precaución, respeten la señalización provisional y planifiquen sus desplazamientos con antelación durante el desarrollo de estos trabajos de asfaltado en la Circunvalación de Arucas.