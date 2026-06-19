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Una furgoneta de Baifo e Hijos aparece en Escaleritas y revoluciona TikTok antes de la apertura de la tienda de Quevedo

La tienda del cantante grancanario abrirá sus puertas la próxima semana, ofreciendo productos que reflejan su arraigo con las islas

Una furgoneta de Baifo e Hijos aparece en Escaleritas y revoluciona TikTok antes de la apertura de la tienda de Quevedo

Una furgoneta de Baifo e Hijos aparece en Escaleritas y revoluciona TikTok antes de la apertura de la tienda de Quevedo / La Provincia

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Aarón Cabrera Artiles

La cuenta atrás para la apertura de la pop up store de Quevedo en el Mercado de Altavista ya ha comenzado. Un vídeo publicado en TikTok muestra una furgoneta rotulada con la imagen de Baifo e Hijos circulando por la zona de Escaleritas, una escena que no ha tardado en generar comentarios entre los seguidores del artista grancanario.

El vídeo ha acumulado numerosas reacciones y comentarios de usuarios que relacionan esta acción con la inminente apertura de la tienda temporal que el cantante instalará en el Mercado de Altavista.

La tienda abrirá la próxima semana

La acción promocional llega pocos días antes de la apertura de la pop up store de Baifo e Hijos, prevista entre el 23 y el 27 de junio en el Mercado de Altavista.

En este espacio podrán adquirirse los productos de merchandising vinculados a El Baifo, el nuevo proyecto musical del artista canario. Entre los artículos que ya se han mostrado en redes sociales figuran camisetas, tote bags, sombreros de paja, toallas y otros productos inspirados en elementos reconocibles de la cultura popular canaria.

Noticias relacionadas y más

La elección de Altavista y la presencia de referencias constantes a las islas en la colección refuerzan la vinculación del cantante con Gran Canaria. La campaña promocional, que ahora también ha llegado a las calles de Las Palmas, ha servido para aumentar la expectación entre sus seguidores a pocos días de la apertura de la tienda temporal.

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