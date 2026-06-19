El IID asume el coste del seguro del deporte base grancanario, una medida sin precedentes en Canarias

El Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Deportes y el Instituto Insular de Deportes (IID), asumirá el coste del aseguramiento deportivo obligatorio del deporte base en la isla. Se trata de una medida sin precedentes en Canarias que beneficiará a más de 40.000 deportistas menores de 16 años, facilitando el acceso a la práctica deportiva independientemente de la situación económica de las familias.

La iniciativa ha sido presentada este viernes por el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y el consejero de Deportes, Aridany Romero, junto a representantes de las federaciones deportivas de la isla.

1,5 millones de euros para cubrir las mutualidades deportivas

La medida incorpora una partida específica de 1,5 millones de euros destinada a cubrir el coste de las mutualidades deportivas incluidas en las licencias federativas. El objetivo es evitar que las familias tengan que asumir este gasto, reforzando así el acceso universal al deporte base en Gran Canaria.

El IID asume el coste del seguro del deporte base grancanario / La Provincia

El acuerdo se ha gestado tras diferentes reuniones entre el Instituto Insular de Deportes, la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas y la Mutualidad de Futbolistas Españoles. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha subrayado que el apoyo al deporte base es una prioridad de las políticas insulares, destacando la importancia de garantizar que ningún menor quede fuera de la práctica deportiva.

Por su parte, el consejero de Deportes, Aridany Romero, ha señalado que esta medida supone un avance en la protección del deportista menor y un apoyo directo a las familias, al reducir el coste de las licencias federativas. Romero ha añadido que el Cabildo mantiene una estrategia de apoyo continuo al deporte base y que la inversión podría ampliarse si fuera necesario.

El IID asume el coste del seguro del deporte base grancanario / La Provincia

Esta nueva línea de ayudas eleva la inversión global del Instituto Insular de Deportes en programas de apoyo al deporte base hasta más de 7,1 millones de euros en el ejercicio 2026. Con esta actuación, el Cabildo busca garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la práctica deportiva y consolidar el papel del deporte como herramienta educativa, social y de salud para la juventud grancanaria.