Maspalomas Costa Canaria exhibe su renovación turística a los turoperadores

Maspalomas Costa Canaria presentó este jueves ante turoperadores nacionales e internacionales el balance de las actuaciones urbanísticas y turísticas impulsadas en los tres primeros años de legislatura, con una inversión ya movilizada de 188,2 millones de euros y más de 700 millones vinculados al desarrollo futuro de Meloneras 2A. El encuentro se celebró en el Perchel Beach Club, en San Bartolomé de Tirajana, con la participación del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, y de la concejala de Turismo, Yilenia Vega. Durante la jornada, las áreas municipales de Urbanismo y Turismo trasladaron al sector los principales proyectos en marcha y las oportunidades de inversión previstas para los próximos años.

Inversiones públicas y privadas

El balance expuesto incluye actuaciones de renovación turística, concesión de licencias urbanísticas, inversión pública y planificación estratégica. Según los datos presentados, de los 188,2 millones de euros ya movilizados, 166,1 millones corresponden a proyectos privados destinados a la renovación y modernización de la planta alojativa. Otros 22,1 millones se destinan a actuaciones públicas de mejora del espacio turístico.

La inversión pública se orienta a actuaciones de mejora del destino, entre ellas la renovación del Mercado Municipal, la recuperación del Palmeral Oasis, la transformación del entorno del Barranco de Maspalomas, la mejora de accesos a las playas, la rehabilitación de paseos marítimos y nuevas infraestructuras vinculadas a la movilidad sostenible.

Entre las principales operaciones privadas figuran la construcción de un nuevo hotel de cinco estrellas promovido por Lopesan, con una inversión superior a 61 millones de euros; el proyecto de centro comercial en la antigua parcela de Viajes Insular, con 48,6 millones; y la ampliación del Hotel Villa del Conde, con 16,4 millones. A estas actuaciones se suman proyectos de modernización en establecimientos alojativos de Playa del Inglés, San Agustín y Meloneras.

La concejala de Turismo,Yilenia Vega y el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, al comienzo de su reunión con los turoperadores. / LP/DLP

Meloneras 2A y el desarrollo pendiente

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la aprobación definitiva de la modificación urbanística de Meloneras 2A, una actuación que, según el Ayuntamiento, pone fin a más de veinte años de bloqueo. La nueva ordenación afecta a más de 300.000 metros cuadrados de suelo público destinados a equipamientos deportivos, educativos, sociosanitarios, zonas verdes, aparcamientos e infraestructuras viarias.

El planeamiento permite además la segregación de parcelas, lo que facilita el desarrollo independiente de proyectos y aporta mayor seguridad jurídica a futuras inversiones. De acuerdo con los datos trasladados al sector, Meloneras 2A puede desbloquear más de 700 millones de euros de inversión privada potencial, vinculada a nuevos desarrollos turísticos y residenciales.

Las previsiones municipales asociadas a este ámbito incluyen 3.600 camas turísticas, 1.800 habitaciones, 1.500 empleos durante la fase de construcción y 2.400 puestos de trabajo permanentes una vez finalizados los proyectos previstos.

Balance final

Con este balance, San Bartolomé de Tirajana sitúa la transformación de Maspalomas Costa Canaria en un impacto económico superior a 888 millones de euros, sumando la inversión ya movilizada y la prevista en Meloneras 2A. El Ayuntamiento vincula esta planificación a la renovación del destino, la mejora del espacio público y la apertura de nuevas oportunidades para el sector turístico en el sur de Gran Canaria.

La concejala de Turismo, Yilenia Vega, señaló durante el evento que cada actuación que ponen en marcha "contribuye a reforzar la imagen de Maspalomas Costa Canaria en los mercados internacionales y a ofrecer una experiencia más competitiva, sostenible y atractiva". Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destacó que, tras el trabajo realizado durante est legislatura han podido "presentar al sector turístico resultados concretos, inversiones reales y un horizonte de crecimiento que refuerza la posición de Maspalomas Costa Canaria como uno de los destinos líderes de Europa".