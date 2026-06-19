Mogán
Mogán compra una casa de 250 años en Veneguera para montar un centro de interpretación etnográfico
El inmueble, adquirido por el Ayuntamiento por 100.000 euros, está documentado al menos desde 1777 y forma parte del conjunto histórico de Los Almácigos, en Veneguera
El Ayuntamiento de Mogán ha adquirido una vivienda tradicional situada en el barrio de Veneguera con el objetivo de convertirla en un centro de interpretación etnográfico. La compra del inmueble, de unos 250 años de antigüedad, fue formalizada el pasado 7 de mayo por un importe de 100.000 euros, financiado mediante una subvención de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias.
Una vivienda vinculada al origen del barrio
La construcción está documentada al menos desde 1777 y forma parte del conjunto histórico de viviendas de Los Almácigos, considerado el primer asentamiento poblacional de Veneguera cuando este territorio pertenecía aún a la jurisdicción de Tejeda. Según la información municipal, estas edificaciones fueron levantadas con materiales tradicionales como piedra, barro, cal y madera. el inmueble cuenta con unos 110 metros cuadrados distribuidos en dos plantas y representa un ejemplo de la arquitectura tradicional del municipio. La planta baja presenta un estado de conservación deficiente, mientras que la superior se mantiene en mejores condiciones.
Restauración antes de la musealización
El proyecto municipal prevé conservar el valor arquitectónico de la vivienda y habilitarla como un espacio abierto a vecinos, vecinas y visitantes. La intención del Ayuntamiento de Mogán es que el futuro centro contribuya a preservar la memoria histórica de Veneguera, sus costumbres, tradiciones y formas de vida vinculadas al entorno rural.
La actuación se encuentra todavía en una fase inicial. El Consistorio trabaja actualmente en la redacción del proyecto de restauración del inmueble. Una vez concluido este paso, se elaborará el proyecto de musealización, que definirá los contenidos y el uso expositivo del futuro centro de interpretación etnográfico.
Patrimonio cultural y oferta turística
La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal de ampliar la oferta cultural y patrimonial de Mogán, un municipio asociado principalmente al turismo de sol y playa. Con la adquisición de esta vivienda, el Ayuntamiento busca incorporar nuevos recursos vinculados a la historia local y al patrimonio etnográfico de Veneguera, sin alterar la configuración tradicional del inmueble.
La concela de Patrimonio, Consuelo Díaz, señaló que con esta adquisición, el Consistorio pretende continuar ampliando su oferta cultural para conservar el patrimonio histórico del municipio y "la identidad del pueblo de Veneguera, así como sus costumbres, tradiciones y modos de vida".
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