Mogán contrata a 17 personas desempleadas en la segunda fase del Plan de Empleo Social 2026

El Ayuntamiento de Mogán ha puesto en marcha la segunda fase del Plan de Empleo Social 2026, una iniciativa que incorpora a 17 personas desempleadas durante un periodo de seis meses. El nuevo grupo está formado por un capataz y 16 peones de limpieza, que desarrollarán tareas en instalaciones municipales y en la vía pública. La actuación forma parte del programa municipal financiado mediante una subvención de 427.245,72 euros concedida por el Servicio Canario de Empleo. Con esta nueva fase, el Consistorio da continuidad a las contrataciones iniciadas en la primera parte del plan, orientado a favorecer la inserción laboral de personas con especiales dificultades de acceso al empleo.

Requisitos sociales y económicos

El programa se dirige a vecinos y vecinas en situación de desempleo que cumplen determinados criterios sociales y económicos. Entre los requisitos establecidos figuran tener entre 18 y 67 años, estar empadronado en Mogán con una antigüedad superior a seis meses y no haber participado en ninguna Política Activa de Empleo durante más de seis meses en los últimos dos años. La selección también tuvo en cuenta el nivel de ingresos de la unidad familiar. Según los criterios del plan, la media de ingresos por persona no podía superar el 80,5% del IPREM, un límite fijado para priorizar el acceso de personas en situación de mayor vulnerabilidad económica.

Esta segunda fase se suma a una primera en la que se contrataron 23 peones de limpieza durante otros seis meses, además de perfiles profesionales vinculados a áreas como Servicios Sociales, Empleo, Educación y Menor y Familia. En conjunto, el Plan de Empleo Social de Mogán 2026 ha permitido la contratación de 40 vecinos y vecinas del municipio.

Recepción del nuevo equipo

La concejala sustituta de Formación y Empleo, Grimanesa Artiles, recibió al nuevo equipo junto al concejal de Limpieza Viaria, Willy García. Durante el encuentro, Artiles explicó que las personas contratadas desempeñarán labores tanto en dependencias municipales como en espacios públicos del municipio durante los próximos seis meses.