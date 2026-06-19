Un paso peatonal unirá las zonas comerciales de Avenida de Gáldar y Partera Leonorita en San Fernando de Maspalomas

Un paso peatonal unirá la Avenida de Gáldar y la calle Partera Leonorita, dos de las zonas comerciales más importantes de San Fernando de Maspalomas. Para ello, la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana tramita una modificación menor del Plan General para ordenar el Lote 16 de San Fernando de Maspalomas y habilitar una conexión peatonal que evite a los vecinos dar una enorme vuelta a pie. Ambas zonas cuentan con numerosos negocios, tanto establecimientos de restauración como supermercados o locales de belleza, así como amplias zonas peatonales. Además, para impulsar la zona comercial abierta, hace unos meses Cabildo y Ayuntamiento colaboraron para poner a disposición de los usuarios una bolsa de aparcamientos.

Este cambio urbanístico responde a la petición de la promotora Tivoli Puerto Rico S.L., que ha planteado al Consistorio la posibilidad de edificar una planta más en un edificio de su propiedad a cambio de ceder para el uso público una franja anexa a ese inmueble de 5,30 metros de ancho por 50,87 metros de longitud, que deberá inscribirse como servidumbre a favor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. El objetivo es comunicar de forma directa la Avenida de Gáldar con la calle Partera Leonorita.

La operación se formula como una vía para obtener el paso peatonal sin acudir a la expropiación prevista en el planeamiento, mediante una servidumbre de uso público inscrita a favor del Ayuntamiento. La propuesta también atribuye el mantenimiento del paso y de los elementos vinculados, como el ascensor previsto, al promotor o, en su caso, a la futura comunidad de propietarios.

Ubicación del futuro paseo.

El resultado, si la modificación supera todos los trámites urbanísticos y ambientales, sería una nueva conexión peatonal en una manzana que actualmente funciona como barrera longitudinal entre dos ejes de San Fernando de Maspalomas. La documentación ambiental sostiene que la actuación puede mejorar la permeabilidad peatonal del entorno y favorecer una ordenación más ajustada al carácter residencial y comercial que ya predomina en el Lote 16.

La modificación no se limita al nuevo paso. También propone actualizar las ordenanzas del Lote 16 para eliminar el uso industrial como uso principal, al considerarlo desfasado respecto a la evolución real del entorno. La nueva ficha urbanística plantea como usos principales el comercial, residencial y de oficinas, con almacenes vinculados a estos usos bajo rasante, además de mantener como prohibidas las industrias e instalaciones de almacenaje insalubres, nocivas o peligrosas.

La justificación de la propuesta se apoya en la transformación del ámbito durante las últimas décadas. Según los datos recogidos en el expediente, el uso residencial representa el 32,9% de la superficie ocupada y el comercial el 32,7%, de modo que ambos suman el 65,6% del total. Frente a ello, los talleres suponen el 3,3% y el uso industrial el 1,65%.

La actuación prevé instalar un paso que tenga uso público, aunque se mantenga dentro de una finca de titularidad privada perteneciente a la empresa promotora Tivoli Puerto Rico S.L..