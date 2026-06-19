El Pino de Teror recibe la distinción de Fiesta de Interés Turístico Nacional

El Pino de Teror recibe la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional por el ministerio de Turismo del Gobierno de España. El alcalde, José Agustín Arencibia, destaca que "es de justicia" este reconocimiento oficial, y que es un orgullo para los vecinos del municipio y para el conjunto de los grancanarios.

Primero fueron las Fiestas Patronales de Nuestra Señora del Rosario de Agüimes en 2002, y más reciente sería el Almendro en Flor de Tejeda, en 2021. Ahora El Pino se convierte en la tercera celebración que consigue que la secretaría de Estado de Turismo le otorgue a Gran Canaria un premio de estas características, siendo la octava en Canarias. Se trata de "una denominación honorífica otorgada a festejos o acontecimientos que se celebran en España y que ofrecen interés real desde el punto de vista turístico", y es un paso indispensable si se persigue alcanzar la internacionalidad.

Influencia de la sociedad digital

Aunque en la etapa de Manuel Fraga como ministro de Turístico creó una denominación parecida, la actual aprobada de 2019 "recoge la influencia de la sociedad digital, tanto en el registro y tramitación de las solicitudes como en su contenido". A su vez, "para su concesión se tiene en cuenta, su antigüedad, continuidad en el tiempo, arraigo y participación ciudadana, así como la originalidad y diversidad de los actos y las acciones promocionales realizadas al efecto".

El alcalde, José Agustín Arencibia, ha declarado que es de "justicia" que se haya otorgado a Teror este premio institucional, que "hay que celebrar". El regidor recuerda que el expediente se inició en 2025, "no exento de dificultades, porque con las exigencias no puede ser cualquiera; son bastante rigurosas, por lo que ha hecho que ese expediente haya transcurrido prácticamente un año desde su comienzo", contando para ello con el apoyo del Parlamento de Canarias, todos los municipios y la Diócesis de Canarias".

Multitud de participantes en la romería de Teror. / J.PEREZ CURBELO

El regidor destaca que "es justo y lícito ese premio a la fiesta de todos los grancanarios, con ese fervor y esa algarabía con la que se celebra la ofrenda el día 7 y todo el mes de septiembre, en conjunción con el Cabildo, es un éxito a celebrar. Lo terorenses y los grancanarios debemos estar orgullosos".

El acuerdo aprobado por la Corporación en agosto del año pasado detalla que "La Fiesta del Pino, que se celebra cada mes de septiembre en la Villa Mariana de Teror, constituye una de las manifestaciones culturales, religiosas y populares más relevantes del Archipiélago Canario. En torno a la figura de Nuestra Señora del Pino, Patrona de la Diócesis de Canarias, se congregan anualmente más de 200.000 personas procedentes de todos los municipios de Gran Canaria, del resto de las Islas Canarias, de la península y del extranjero".

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Un milagro centenario

Y se recuerda que "tiene su origen documentado en el siglo XVIII, con antecedentes que se remontan a la tradición popular del milagro del pino en 1481, y ha sabido consolidarse a lo largo de los siglos como una expresión viva de identidad insular, devoción, etnografía y convivencia. La romería-ofrenda, la peregrinación por caminos reales, los actos litúrgicos solemnes, la parada militar en presencia de representación de S.M. el Rey, los festivales folklóricos, y una intensa programación cultural y deportiva configuran un evento de primer orden".