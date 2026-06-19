Salobre Hotel Resort & Serenity gana en los Premios Traveling for Happiness 2026 por su programa de ciencia del sueño

Salobre Hotel Resort & Serenity ha sido uno de los grandes protagonistas de la sexta edición de los Premios Traveling for Happiness, celebrada en el Hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid, tras obtener un doble reconocimiento por su apuesta por la salud integral y la sostenibilidad botánica.

El establecimiento grancanario fue galardonado con el máximo premio por Tempo, un programa pionero de ciencia del sueño aplicado al bienestar vacacional. Además, resultó finalista con Amigos del Jardín, un proyecto de biodiversidad que convierte el resort en un espacio de conservación y divulgación de la flora endémica y autóctona de Canarias.

Con estos reconocimientos, Salobre Hotel Resort & Serenity refuerza su posición como referente en un modelo turístico que va más allá del descanso tradicional. Su propuesta combina rigor científico, respeto por el entorno y una experiencia hotelera orientada a generar beneficios reales y duraderos tanto para los huéspedes como para el territorio.

El descanso como eje de la salud integral

El programa Tempo, desarrollado en colaboración con Hospitales Universitarios San Roque y la Universidad Fernando Pessoa Canarias, ha sido distinguido por situar la calidad del sueño en el centro de la experiencia de bienestar.

Un jardín para conservar y divulgar la flora canaria

El segundo reconocimiento llegó con Amigos del Jardín, proyecto finalista en los Premios Traveling for Happiness 2026 y una de las iniciativas más representativas del compromiso medioambiental del resort. La propuesta transforma el establecimiento en un santuario botánico con más de 4.300 plantas pertenecientes a 150 especies endémicas y autóctonas. Este espacio no solo embellece el entorno, sino que también contribuye a la preservación de la biodiversidad canaria y a la sensibilización de los visitantes.

A través de este recorrido vegetal, los huéspedes pueden conocer la singularidad del ecosistema macaronésico, descubrir la fragilidad de la flora local y conectar de forma más consciente con el paisaje que les rodea.

Con Amigos del Jardín, el hotel convierte el paisajismo en una herramienta pedagógica y demuestra que el lujo contemporáneo está cada vez más vinculado a la protección del entorno, la identidad del destino y la regeneración del territorio.

Este doble reconocimiento en los Traveling for Happiness Awards confirma la apuesta de Salobre Hotel Resort & Serenity por un turismo de vanguardia, capaz de unir bienestar, ciencia, sostenibilidad y compromiso local.