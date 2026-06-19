Salobre Hotel Resort & Serenity triunfa en los Premios Traveling for Happiness 2026 con reconocimiento a la salud integral y la sostenibilidad botánica

Salobre Hotel Resort & Serenity ha consolidado su posición como referente internacional del turismo de salud y sostenibilidad al ser uno de los grandes protagonistas de la 6ª edición de los Premios Traveling for Happiness que se celebró en el Hotel Mandarin Oriental Ritz en Madrid. El hotel ha sido galardonado por su innovador programa de sueño consciente, "Tempo", y ha resultado finalista con su propuesta de biodiversidad, "Amigos del Jardín".

Ambos reconocimientos validan una estrategia y posicionamiento que huye de las tendencias superficiales para apostar por proyectos con un profundo impacto real y diseñados con rigor científico y humano.

Tempo: Ciencia aplicada al descanso

El programa "Tempo", desarrollado en colaboración con Hospitales Universitarios San Roque y la Universidad Fernando Pessoa Canarias, ha recibido el máximo galardón por revolucionar el concepto de bienestar vacacional. Lejos del clásico binomio de "deporte y alimentación", Tempo introduce un modelo de tres pilares que convierten la ciencia del sueño en el eje central de la salud integral.

A través de herramientas diagnósticas avanzadas como la actigrafía y un riguroso seguimiento médico, el programa enseña a los huéspedes a optimizar su descanso de forma completamente personalizada. Como destaca la dirección del hotel, "aprender a dormir bien es la gran inversión para vivir mejor".

La propuesta rompe los moldes del turismo de bienestar tradicional basándose en el rigor científico, el respeto al entorno y el talento humano

El galardón fue recogido por Jorge Pérez Melián, responsable de marketing de Grupo Satocan, quien destacó el profundo cambio de paradigma que experimenta el viajero actual: el huésped ya no busca romper con sus rutinas saludables durante las vacaciones, sino potenciarlas y aplicarlas con mayor fuerza en sus momentos de desconexión. En este sentido, Salobre da un paso al frente para ofrecer un impacto verdaderamente transformador; el resort no solo aporta conocimiento y analiza el sueño de sus clientes, sino que entrega un diagnóstico médico que les ayuda a dormir mejor en su día a día, haciendo de la experiencia Salobre un recuerdo imborrable y con un beneficio para toda la vida.

Amigos del Jardín: Un santuario de la flora canaria

Por su parte, el proyecto "Amigos del Jardín" ha alcanzado la condición de finalista en el certamen, consolidándose como un referente de sostenibilidad turística. Esta iniciativa botánica y de concienciación medioambiental transforma el resort en un auténtico pulmón autóctono y en un homenaje vivo a la riqueza natural de las islas.

El espacio, que ya alberga más de 4.300 plantas de 150 especies endémicas y autóctonas, no sólo embellece el entorno, sino que funciona como un santuario de preservación de la biodiversidad canaria.

A través de este recorrido vegetal, Salobre ofrece a los visitantes una experiencia de desconexión profundamente arraigada al territorio, donde el paisajismo se convierte en una herramienta pedagógica. Los huéspedes pueden interactuar con el entorno, comprender la singularidad y fragilidad del ecosistema macaronésico y descubrir el valor de la flora local, convirtiendo su estancia en un ejercicio de respeto, concienciación y reconciliación con la naturaleza. Con este proyecto, el hotel demuestra que el verdadero lujo contemporáneo pasa inevitablemente por la regeneración y la protección de la identidad de su destino.

Con este doble éxito en los Traveling for Happiness Awards, Salobre Hotel Resort & Serenity reafirma su compromiso con un turismo de vanguardia que no solo ofrece un refugio vacacional exclusivo, sino que devuelve a la sociedad herramientas de salud duraderas y un entorno natural protegido.