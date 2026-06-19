San Bartolomé de Tirajana cierra el Centro Comercial Plaza de Playa del Inglés: el motivo

Cierra el Centro Comercial Plaza de Playa del Inglés. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a través de la sección de Disciplina Urbanística ha ordenado el cierre del edificio por incumplir las medidas de seguridad en materia de protección contra incendios en un decreto. La orden llega después de que la comunidad de propietarios haya desoído las advertencias de los técnicos de Urbanismo y de la Policía Local cuando, tras una visita realizada el 26 de junio de 2025, hace casi un año, advirtieron de la existencia de instalaciones en mal estado de conservación, pasillos de evacuación repletos de obstáculos que bloquean el paso de las personas en caso de emergencias, falta de señales para indicar correctamente los sentidos de las salidas de evacuación y mal estado del alumbrado de emergencia.

En un decreto dictado este viernes por el área de Urbanismo y firmado por el concejal delegado, Alejandro Marichal, el Ayuntamiento ordena el cierre temporal del Centro Comercial Plaza hasta que sean subsanadas estas deficiencias. Por consiguiente, han cerrado sus puertas todos los establecimientos que tienen su actividad de cara al público y que se encuentran en las plantas del sótano 2, a excepción de los locales independientes y situados sobre rasante, según recoge el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Este decreto ordena, además, la ejecución de manera "inmediata y urgente" de todas las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de las personas y los bienes. La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana ya ha precintado el edificio. En caso de que la comunidad de propietarios incumpla esta orden, el Consistorio se dirigirá a la fiscalía para exigir responsabilidades por la comisión de un presunto delito de desobediencia a la autoridad. Los propietarios tienen un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

Durante la inspección realizada el 26 de junio del pasado año, el técnico municipal detectó que exitían determinados conductos, puertas, ventanas e instalaciones que no garantizaban la correcta compartimentación de los recintos que separan. Además, la señalética de estos espacios dirige a los usuarios hacia salidas que se encuentran bloqueadas. Otra de las deficiencias encontradas por el técnico del Ayuntamiento fue el vencimiento de la garantía de los extintores del recinto, debido a que la última revisión se había llevado a cabo en julio de 2024. En la misma línea, se observó que las bocas de incendio equipadas debían haber sido examinadas en noviembre del año 2020. Además, los armarios que albergan ambos elementos presentaban un mantenimiento deficiente.

El 27 de mayo de 2026, un técnico municipal adscrito al Servicio de Actividades y un agente de la Policía Local realizaron una nueva inspección técnica visual acompañados por varios propietarios y personal de mantenimiento del centro comercial en la segunda planta del sótano y el aparcamiento. Durante la visita, pudieron comprobar que se habían solucionado las deficiencias referentes a los extintores y al despeje de mobiliario y objetos de los recorridos de evacuación. Sin embargo, el resto de irregularades que afectan a la seguridad en caso de inendio continuaban sin solventar, como los que afectan a los elementos de evacuación o a los sistemas de detección o extinción.

Tras la emisión de este dictamen, la administración municipal dio a la comunidad de propietarios un plazo de 48 horas para acreditar la subsanación de todas las deficiencias detectadas para garantizar la seguridad de las personas y los bienes que se encuentren en el inmueble. Esta solicitud incluye la documentación que certifique el correcto funcionamiento de las instalaciones de protección y de alumadro de emergencia.

El cierre del centro comercial ocurre dos años después de que se celebrase su reapertura en julio de 2023. El Plaza había sido precitando en el año 2020 porque se detectaron ciertas deficiencias en la instalación eléctrica y, tal y como ha sucedido ahora, también en las medidas de protección contra el fuego en elementos como bocas de incendio, alarmas, detectores y alumbrados de emergencias.