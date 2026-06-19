Qué hacer el fin de semana del 19 al 21 de junio en Gran Canaria: verbenas, mercadillos y ferias de animales

Gran Canaria llega al fin de semana con una agenda marcada por las fiestas populares, los conciertos y las actividades familiares.

Del viernes 19 al domingo 21 de junio, distintos municipios de la Isla ofrecen propuestas para todos los públicos, desde celebraciones de San Juan y verbenas hasta festivales, ferias comerciales, mercadillos, música en directo y planes para disfrutar en familia.

San Bartolomé de Tirajana

En el sur de la isla, Castillo del Romeral acoge el Festival Castillo Vivo, una propuesta costera que combina deporte, música y actividades comunitarias. El viernes 19 de junio, la programación incluye música en directo a partir de las 20.30 horas con Kahuna, Danty Band, Ignotos y Los Coquillos.

El sábado 20, desde las 09.00 horas, se celebrarán torneos 3x3 de fútbol y baloncesto, además de una exhibición de lucha canaria. La noche volverá a estar marcada por la música en directo a partir de las 20.30 horas, con Skachaos, Skaldaos, Tamaduba y Brian Perdomo, La Guagua Banda y Enkasette.

Castillo Vivo 2026. / LP/DLP

Gáldar

Gáldar vive uno de los fines de semana más intensos con la celebración del Gáldar Pride. El viernes 19, el Recinto Cultural La Quinta acogerá desde las 20.00 horas la Glitter Party. A las 21.00 horas se celebrará la Gran Gala Queen Of Queens, presentada por Inés Hernand y Samantha Ballentines, con la actuación estelar de Ptazeta. La noche continuará a las 23.30 horas con la Noche Pride, el espectáculo Furor Furor y la sesión de DJ Vilu Gontero.

El sábado 20, la jornada arrancará a las 12.00 horas con la Carrera de Tacones en la Plaza de Santiago. A las 17.00 horas saldrá la Gran Cabalgata del Gáldar Pride desde el Paseo de los Guanartemes y, a las 21.00 horas, La Quinta acogerá el Gran Mogollón, con DJ Inés Hernand, Manny Manuel y el grupo Aseres.

El domingo 21, desde las 14.30 horas, se celebrará el Gáldar Pride de Día en La Quinta, con conciertos de Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show. La programación se cerrará a las 20.00 horas con la Gala de los Premios Arkoiris en el Centro Cultural Guaires.

Gáldar Pride 2026 programación del sábado. / LP/DLP

Arucas

Arucas celebra sus Fiestas de San Juan con actividades durante todo el fin de semana y con la Feria KM.0 Gran Canaria como uno de sus principales atractivos. El viernes 19, la Plaza de la Constitución acogerá a las 20.00 horas una cita de humor con Maestro Florido, Saúl Romero y Yanely Hernández. A las 22.00 horas, la Plaza de San Juan será escenario del Arucas Mola Fest, con los conciertos de Chimbala y Abian Reyes.

El sábado 20, de 09.00 a 14.00 horas, el Parque de las Flores recibirá la Feria KM.0 Gran Canaria, con productos de cercanía. Por la noche, a las 21.30 horas, la Plaza de San Juan acogerá la Noche Latina con Son Caché.

El domingo 21 continuará la Feria KM.0 en el Parque de las Flores, también de 09.00 a 14.00 horas. Además, de 10.00 a 13.00 horas habrá talleres infantiles y fiesta de la espuma en el Campo de Fútbol Elías Rizcallal, y de 10.00 a 14.00 horas se celebrará la Feria de Ganado en el anexo a la zona deportiva de Barreto.

Programa de fiestas del sábado y domingo en Arucas. / LP/DLP

Tejeda

Tejeda se suma a la agenda del fin de semana con la Noche Romántica, que tendrá lugar el sábado 20 de junio en el casco histórico. La programación comenzará a las 20.00 horas con 101 Brass Band Latin Show en El Motor. A las 21.30 horas, La Vaguada acogerá el espectáculo Carlos Rivera en la voz de Elías Uche.

A las 22.45 horas llegará uno de los momentos más simbólicos de la noche, con ‘El Beso Más Bonito del Mundo’, también en La Vaguada. A las 23.15 horas habrá una noche de astronomía con Astroeduca en el Aparcamiento Cruz Blanca. La música seguirá a medianoche con Andrea Rodríguez y La Banda del Trópico en La Vaguada, y a la 01.30 horas tomará el relevo Línea DJ.

Telde

Telde continúa celebrando las Fiestas de San Juan en diferentes espacios del municipio. El sábado 20 de junio, a las 18.00 horas, tendrá lugar la Gran Romería Ofrenda al Santo Patrón San Juan Bautista, con salida desde el Parque Franchy Roca. Por la noche, a las 22.00 horas, la Plaza de San Juan acogerá una noche de parrandas, seguida de la actuación del Grupo Una Más pasada la medianoche.

Santa María de Guía

La Atalaya, en Santa María de Guía, celebra este fin de semana su Feria Comercial. El sábado 20 de junio, de 11.00 a 19.00 horas, los alrededores de la Plaza de San Pedro reunirán más de un centenar de puestos de artesanía, moda y gastronomía.

El domingo 21, la feria continuará de 10.00 a 17.00 horas con una segunda jornada de compras y ambiente local. Durante todo el fin de semana, el encuentro estará amenizado con actuaciones musicales de Kilian Viera, Ritmo Bakano, Calle Obispo, Pepe Benavente y el Grupo Una Más.

Cartel publicitario Pepe Benavente en el mercado comercial de Santa María de Guía. / LP/DLP

Firgas

Firgas celebra las Fiestas de San Luis con programación del viernes 19 al domingo 21 de junio. El viernes, a las 21.00 horas, tendrá lugar el pregón a cargo de Pepe Julio en la Plaza de San Luis, seguido de la actuación del Grupo La Polvajera.

El sábado 20, la jornada arrancará a las 11.00 horas con títeres infantiles en la Plaza de San Roque. A las 12.00 horas habrá fiesta de la espuma con DJ. Por la tarde, a las 20.00 horas, se celebrará la tradicional Traída de la Rama desde Barranquera Honda con la Vitamina Band. La noche continuará a las 23.00 horas con verbena en la Plaza de San Roque, con el Grupo Acuarela, DJ Alessio García y plataforma de vídeo 360. A medianoche está prevista una gran exhibición de fuegos artificiales.

El domingo 21, las fiestas se despedirán a las 20.00 horas en la Plaza de San Roque con la actuación de Los 600.

Feria del KM0 de Firgas. / LP/DLP

Teror

Arbejales, en Teror, celebra sus fiestas del viernes 19 al domingo 21 de junio. El viernes, a las 19.30 horas, tendrá lugar la enramada y preparación de los arcos. A las 21.00 horas se celebrará un reconocimiento por el 75 aniversario de los Arcos, presentado por David Naranjo, seguido de la actuación de la Parranda de Teror.

El sábado 20, a las 19.00 horas, se celebrará la Traída de los Arcos desde el Cruce, acompañada por la Banda Isleña y la Banda Aborigen. A las 22.00 horas está prevista la llegada a la plaza y la ofrenda. La noche continuará a las 23.00 horas con una gran verbena con Star Music y DJ Promaster, y a medianoche habrá fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia El Pilar.

El domingo 21, la programación comenzará a las 10.00 horas con la feria de ganado. A las 13.00 horas tendrá lugar la procesión cívico-religiosa con la banda Bravo y desfile de ganado. Por la tarde, a las 17.00 horas, se celebrará el Solajero Joven, con DJ Chechu e hinchables acuáticos.

Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria continúa con las Fiestas Fundacionales, con actividades repartidas por diferentes espacios de la ciudad. El viernes 19 de junio, la Plaza de Santa Ana acogerá a las 21.00 horas el Concierto Sanjuanero ‘La Costa de los Cantares’, con Olga Cerpa y Mestisay.

El sábado 20 habrá una jornada especialmente intensa. Desde las 10.00 horas se celebrará una simultánea de ajedrez en la Plaza de Santa Ana. A las 12.00 horas, el Auditorio José Antonio Ramos del Parque Doramas recibirá el concierto familiar de La Banda Mocosa, mientras que a las 18.00 horas habrá espectáculo circense en el mismo parque.

Por la tarde-noche, la Plaza de Santa Ana será escenario del Elepegecé Festival, con Morgan, Los Vinagres, Good Franco, Baldosa y Dara Ortega DJ Set. Además, a las 20.00 horas, la Plaza de Stagno acogerá la retransmisión de la ópera Turandot dentro de la propuesta ‘Ópera para todos’.

El domingo 21, el público familiar tendrá una nueva cita en el Auditorio José Antonio Ramos con el espectáculo La canción de Adji, previsto a las 12.00 horas.

Cartel del festival Elepegecé 2026. / LP/DLP

Valleseco

Valsendero, en Valleseco, celebra las Fiestas de San Luis Gonzaga durante el fin de semana. El sábado 20 de junio, a las 10.00 horas, habrá una exposición de coches de rally para los amantes del motor.

El domingo 21, a las 12.30 horas, se celebrará la misa en honor a San Luis Gonzaga, patrón del barrio.

Programa de fiestas de Valsendero 2026. / LP/DLP

Artenara

Artenara celebra el domingo 21 de junio el Mercadillo de Belingo en la Plaza de San Matías. La apertura está prevista a las 10.00 horas. A las 11.00 horas actuará la Agrupación Folclórica Los Cebolleros y habrá actividades infantiles.

La música continuará a las 13.00 horas con el Grupo Los Peques. El cierre del mercadillo está previsto para las 15.00 horas.

Este fin de semana nos trae mucha variedad de propuestas para vivir experiencias marcadas por la cultura, la música, la tradición y la gastronomía, con actividades repartidas entre la capital, el norte, el sur y las medianías de la Isla. ¡Pincha aquí para que no te pierdas ninguna romería este 2026!