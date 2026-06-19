Estos son todos los planes para celebrar la Noche de San Juan en Gran Canaria este 2026

Gran Canaria se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año. La víspera del 24 de junio volverá a llenar playas, plazas y barrios con hogueras, música, fuegos artificiales y celebraciones populares para dar la bienvenida al verano.

Los distintos municipios de la Isla han programado actos para la Noche de San Juan 2026, con propuestas que van desde conciertos multitudinarios hasta asaderos populares, pasacalles, verbenas y espectáculos pirotécnicos.

Fotos de José Carlos Guerra

San Bartolomé de Tirajana

El municipio sureño concentra varios de los planes previstos para la noche del martes 23 de junio. En el Anexo II de Playa del Inglés, la fiesta arrancará a partir de las 20.00 horas con ritmo de batucada, la actuación de Yet Garbey, un espectáculo de fuego, música en directo con La Mekanica by Tamarindos y un show aéreo. A las 00.00 horas, el cielo se iluminará con fuegos artificiales y la celebración continuará con la sesión de DJ Toni Bob.

Noche de San Juan en Playa del Inglés 2026. / LP/DLP

También en San Bartolomé de Tirajana, el Centro Cultural Castillo del Romeral acogerá desde las 18.00 horas el Cancionero de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, con espectáculo audiovisual de títeres y juegos tradicionales. A las 20.00 horas tendrá lugar un gran asadero de piñas, acompañado por la actuación musical de la Agrupación Folclórica La Descamisá.

Otra de las propuestas del municipio será en la Terraza Mercado del Nomad, en Holiday World Maspalomas.

A partir de las 21.30 horas comenzará la Jarana de San Juan al ritmo de Armonía Show. La cita contará con fotomatón, glitter corner y hoguera de los deseos. La entrada será libre, con cuatro horas de aparcamiento gratuito y más de diez puestos gastronómicos disponibles.

Telde

Telde celebrará la Noche de San Juan en distintos espacios del municipio y en la Playa de Melenara. La programación del martes 23 de junio comenzará a las 17.00 horas con la inauguración de la recova y una muestra de artesanía con folclore en la Plaza de San Juan. A las 18.00 horas se celebrará un encuentro de tejedoras en el Centro Municipal de Artesanía y Turismo.

La noche continuará a las 21.00 horas con la sesión de DJ Abián Reyes en la Plaza de San Juan. A las 22.00 horas está previsto el encendido de la gran Hoguera de San Juan en Siete Puentes y la XIX edición de Los Mechones de Melenara en la propia playa. A las 22.30 horas actuará MRS Troupe en la Plaza de San Juan y, a las 00.00 horas, la Orquesta Furia Joven tomará la Plaza de San Juan, mientras el Grupo Acuarela actuará en la Playa de Melenara.

Programa de fiestas de San Juan en Telde 2026. / LP/DLP

Mogán

En Mogán, la Playa de Mogán será el escenario principal de la celebración. A partir de las 21.00 horas del martes 23 de junio se celebrará un asadero popular de piñas, con espectáculo y batucada de las Escuelas Artísticas de Mogán. La programación incluye además el encendido de la Hoguera de San Juan, una exhibición pirotécnica y una gran verbena con el Grupo Arena y DJ Cholo.

Cartel de San Juan en Mogán 2026. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

La capital grancanaria celebrará la Noche de San Juan en el entorno del Auditorio Alfredo Kraus y la Plaza de la Música. El martes 23 de junio, a las 20.00 horas, tendrá lugar el acto de Honores y Distinciones de Las Palmas de Gran Canaria en el Auditorio Alfredo Kraus.

A las 22.00 horas se celebrará el concierto de Álvaro de Luna en la Plaza de la Música. A las 00.00 horas está previsto el espectáculo de fuegos artificiales en la zona de Los Muellitos y, a las 00.20 horas, la verbena con Tataband y DJ en la Plaza de la Música.

Además, Los Gofiones han anunciado una actuación especial para esa misma noche. El grupo ha avanzado que el 23 de junio, a las 23.00 horas, “la noche más mágica volverá a sonar diferente”, con un regalo especial cuando la ciudad celebre su gran noche.

Cartel Fiestas Fundacionales de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

Gáldar

En Gáldar, la celebración tendrá lugar en la Playa de Sardina. El martes 23 de junio, los actos comenzarán a las 16.30 horas con un pasacalle por el barrio. A las 17.00 horas se inaugurará la Avenida Alcalde Antonio Rosas y, a las 18.00 horas, se izará la Bandera Azul en la Playa de Sardina.

Ya por la noche, a las 22.00 horas habrá pasacalles, a las 23.00 horas actuará Línea DJ y, a las 00.00 horas, se celebrarán fuegos artificiales acuáticos y aéreos.

Arucas

Arucas vivirá las Fiestas de San Juan en diferentes espacios del municipio. El martes 23 y el miércoles 24 de junio, de 11.00 a 21.00 horas, el Parque de las Flores acogerá una Feria de Artesanía.

El martes 23 de junio, a las 19.30 horas, Los Salvapantallas ofrecerán un concierto en la Plaza de la Constitución. A las 21.30 horas estaba previsto el concierto de Miguel Ríos en la Plaza de San Juan, aunque figura como cancelado. A las 00.00 horas se celebrará el espectáculo de fuegos desde la Montaña de Arucas.

A las 00.15 horas comenzarán las actuaciones de Los 40 Classic y Da Igual en la Plaza de San Juan, junto a la Noche Joven con Batalla de Gallos en la Plaza de la Constitución. A las 02.00 horas será el turno de Airám Vega DJ en la Plaza de San Juan. El miércoles 24 de junio, a las 18.00 horas, Kike Pérez protagonizará Un ratito de humor en la Plaza de la Constitución.

Cartel de la víspera de San Juan en Arucas 2026. / LP/DLP

Valsequillo

Tenteniguada, en Valsequillo, celebrará sus actos de San Juan en diferentes espacios. El martes 23 de junio, a las 12.00 horas, se realizará el repique de campanas. A las 18.00 horas tendrá lugar la caracoleda y la quema de hogueras de San Juan autorizadas.

La programación nocturna continuará a las 23.30 horas con Batukada Paixao. A las 00.00 horas se celebrará la XXIX Noche de Brujas, seguida de una exhibición de Pirotecnia Huracán. A la 01.00 horas actuará DJ Promaster y, a las 02.00 horas, Leyenda Joven.

El miércoles 24 de junio, los actos continuarán con la Feria de Ganado a las 09.30 horas. A las 12.00 horas se celebrará misa, procesión, desfile y entrega de premios. A las 14.30 horas habrá almuerzo popular amenizado por el solista Yoni y, a las 17.00 horas, rifa final.

Santa Lucía de Tirajana

Pozo Izquierdo será el punto de encuentro de la celebración en Santa Lucía de Tirajana. En el Barranquillo de Pozo Izquierdo, el martes 23 de junio, la programación comenzará a las 20.30 horas con el concierto de La Otra Oreja, tributo a La Oreja de Van Gogh.

A las 22.30 horas actuará Rayando El Sol, tributo a Maná, y a las 00.00 horas se celebrarán fuegos artificiales acuáticos. La noche contará también con sesiones de DJ Ulises Acosta entre cada actuación.

Programa de San Juan de Pozo Izquierdo 2026. / LP/DLP

Agaete

En el Valle de Agaete, la celebración se desarrollará en la Plaza de San Pedro y en el Parque Antonio Eusebio El Sabillo. El martes 23 de junio, a las 20.30 horas, saldrá un pasacalles desde la Plaza de San Pedro, amenizado por la parranda Agrupación Folclórica Cultural Berbique Valle de Agaete.

A las 21.00 horas tendrá lugar la quema tradicional de la Hoguera de San Juan en el Parque Antonio Eusebio El Sabillo, con asadero de piñas y sangría para todos los asistentes.

Programa junio de las fiestas de Agaete. / LP/DLP

Artenara

Artenara celebrará sus Fiestas de San Juan en la Plaza de San Matías y otros espacios del municipio. El martes 23 de junio, a las 19.00 horas, se realizará la Hoguera de San Juan con asado de piñas y papas en la Plaza de San Matías.

Las hogueras de San Juan

Las hogueras directamente sobre la arena están prohibidas en la inmensa mayoría de las playas por motivos de seguridad y medioambiente. Los ayuntamientos habilitan zonas específicas para estas celebraciones. Además, quienes organicen una hoguera en un terreno privado o descampado deben haber solicitado previamente permiso al ayuntamiento correspondiente con días de antelación. Aquí puedes consultar toda la información.