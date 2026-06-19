SPAR Gran Canaria lanza una campaña con 5.500 regalos directos durante el Mundial de Fútbol 2026
La cadena de alimentación premia las compras superiores a 20 euros con obsequios hasta finales de junio
SPAR Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva campaña promocional coincidiendo con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos. La iniciativa contempla la entrega de 5.500 regalos directos entre los clientes que realicen sus compras en los establecimientos adheridos a la promoción.
La acción comercial estará vigente hasta el próximo 25 de junio y permitirá participar a las personas mayores de 18 años que efectúen compras por un importe igual o superior a 20 euros. Según las bases de la campaña, la asignación de los premios se realizará de forma automática y aleatoria a través de los terminales de punto de venta de los supermercados participantes.
¿Qué regalos se entregarán?
Los obsequios están relacionados con el ambiente festivo que rodea al campeonato mundial de fútbol. En total se repartirán 2.000 mini balones antiestrés, 1.500 pintacaras y 2.000 aplaudidores, hasta completar las 5.500 unidades previstas en la promoción.
Las personas que resulten premiadas recibirán el regalo directamente en el establecimiento donde hayan realizado la compra, sin necesidad de participar en sorteos posteriores ni de realizar trámites adicionales.
Participación y condiciones
La cadena informa de que cada cliente podrá participar tantas veces como realice compras que cumplan el importe mínimo exigido durante el periodo promocional. La campaña está disponible en supermercados SPAR de Gran Canaria adheridos a la iniciativa, aunque existen algunos establecimientos excluidos recogidos en las bases legales.
Para más información, el cliente puede acceder a la página web para consultar las bases legales a través de este enlace.
Sobre SPAR Gran Canaria
SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.
- Muere Lorenzo López, un gallego emigrante en Alemania que levantó un imperio en Canarias
- Premio a un hostelero en San Bartolomé de Tirajana: Juan Moreno, leyenda de El Boya
- La princesa Leonor visita la Basílica del Pino en su estancia de formación en Gran Canaria
- La circulación del agua por las arterias de Salto de Chira: casi 3 kilómetros para generar electricidad y almacenar energía renovable
- Última hora del tráfico en Gran Canaria tras la visita del papa León XIV, en directo: abre con retenciones la autopista GC-1
- ¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?
- Cierra la emblemática heladería artesana La Unión después de 30 años: Antonia, Antonio y Cristina despachan sus últimas bolas
- Sanidad detecta un brote de hepatitis A en Gran Canaria con seis menores afectados en una escuela infantil