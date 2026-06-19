SPAR Gran Canaria lanza una campaña con 5.500 regalos directos durante el Mundial de Fútbol 2026

SPAR Gran Canaria ha puesto en marcha una nueva campaña promocional coincidiendo con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se disputa en Canadá, México y Estados Unidos. La iniciativa contempla la entrega de 5.500 regalos directos entre los clientes que realicen sus compras en los establecimientos adheridos a la promoción.

La acción comercial estará vigente hasta el próximo 25 de junio y permitirá participar a las personas mayores de 18 años que efectúen compras por un importe igual o superior a 20 euros. Según las bases de la campaña, la asignación de los premios se realizará de forma automática y aleatoria a través de los terminales de punto de venta de los supermercados participantes.

¿Qué regalos se entregarán?

Los obsequios están relacionados con el ambiente festivo que rodea al campeonato mundial de fútbol. En total se repartirán 2.000 mini balones antiestrés, 1.500 pintacaras y 2.000 aplaudidores, hasta completar las 5.500 unidades previstas en la promoción.

Las personas que resulten premiadas recibirán el regalo directamente en el establecimiento donde hayan realizado la compra, sin necesidad de participar en sorteos posteriores ni de realizar trámites adicionales.

Campaña de regalos de Spar Gran Canaria por el Mundial de Fútbol 2026 / La Provincia

Participación y condiciones

La cadena informa de que cada cliente podrá participar tantas veces como realice compras que cumplan el importe mínimo exigido durante el periodo promocional. La campaña está disponible en supermercados SPAR de Gran Canaria adheridos a la iniciativa, aunque existen algunos establecimientos excluidos recogidos en las bases legales.

Para más información, el cliente puede acceder a la página web para consultar las bases legales a través de este enlace.

Sobre SPAR Gran Canaria

SPAR Gran Canaria es la única cadena de supermercados de capital 100% canario presente en los 21 municipios de la isla. A través de su canal de venta online, SPAR Gran Canaria ofrece productos frescos locales de máxima calidad. La cadena se mantiene como líder en ventas en la categoría de frutas y verduras y como empresa de alimentación de referencia tanto por su servicio cercano, como por su calidad y trato personalizado.