Telde programa cine, actos públicos y música por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+

Telde celebrará el Día Internacional del Orgullo LGTBI+ con una programación organizada por el Ayuntamiento de Telde a través de la campaña Telde Sin Etiquetas, impulsada por la Concejalía de Igualdad. Los actos se desarrollarán entre el 25 y el 26 de junio e incluirán cine documental, lectura de manifiesto, izado de bandera, actividades de sensibilización, acciones de prevención y una jornada musical en la Plaza de San Gregorio. La iniciativa se enmarca en la conmemoración del 28 de junio, fecha en la que se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, y tiene como eje la promoción del respeto a la diversidad, la igualdad de derechos y la convivencia en el municipio.

Cine documental en San Pedro Mártir

Los actos comenzarán el 25 de junio, a las 19.00 horas, en la Iglesia Hospitalaria San Pedro Mártir, con la proyección del largometraje documental Invertidos. La ley contra el deseo. La película aborda la memoria histórica y los derechos del colectivo LGTBI+.

Tras la proyección se celebrará un encuentro con el colectivo Marikas Rurales, que compartirá experiencias y testimonios sobre la realidad de las personas LGTBI+ en entornos alejados de los grandes núcleos urbanos.

Manifiesto e izado de bandera

La programación continuará el 26 de junio, a las 12.00 horas, una vez finalizada la sesión plenaria municipal, con la lectura del manifiesto institucional y el izado de la bandera LGTBI+ en la entrada principal del Ayuntamiento de Telde, en el edificio de El Cubillo.

El acto institucional forma parte de las acciones previstas por el Consistorio para visibilizar el reconocimiento de la diversidad y reforzar el compromiso municipal con la igualdad y la libertad.

Actividades en la Plaza de San Gregorio

Por la tarde, la actividad se trasladará a la Plaza de San Gregorio, donde a partir de las 18.00 horas se habilitará un espacio participativo con la colaboración de entidades y colectivos sociales. Entre ellos figuran Cruz Roja y Amigos Contra el Sida, que presentarán un programa específico de empleo dirigido a personas trans y no binarias.

El espacio contará también con carpas informativas y de sensibilización, en las que la ciudadanía podrá acceder a recursos, materiales divulgativos y asesoramiento especializado. Además, se realizarán pruebas rápidas de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y se distribuirá material preventivo.

Cierre musical de la jornada

La programación concluirá con una propuesta musical abierta a todos los públicos. Desde las 20.00 horas, la Plaza de San Gregorio acogerá la actuación de una DJ invitada y el concierto de The Family Soul Band.

Con esta agenda, la Concejalía de Igualdad plantea una jornada centrada en la participación ciudadana, la prevención, la información y la visibilización de la diversidad en Telde.

Una campaña municipal por la diversidad

La programación fue presentada este viernes en las Casas Consistoriales con la participación del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; la concejala de Igualdad, María Eugenia Melián; y Fran Romero, representante de la empresa adjudicataria encargada del desarrollo de la campaña.