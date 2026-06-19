El divulgador literario Álex Herrera expone en Teror los pasos para publicar un libro

Los aficionados a la literatura y los aspirantes a escritores tienen una oportunidad de ampliar conocimientos en el seminario Del manuscrito a la publicación: cómo pulir tu libro y presentarlo a editoriales y agencias, que se celebra el próximo viernes 26 de junio, de 17.00 a 19.00 horas en la Biblioteca de Teror, organizado por el Ayuntamiento de la villa y la entidad El Molino, un lugar para crear.

El seminario, de asistencia gratuita previa inscripción, será impartido por Álex Herrero, corrector, editor y divulgador lingüístico, que se desplazará desde Madrid para explicar a los participantes los pasos que deben seguir para abrirse camino en el mundo de letras, según adelantó ayer Aralia Loi Lorente, escritora e impulsora de la iniciativa desde la residencia El Molino, un espacio creativo situado en la localidad de Arbejales y pensado para personas de cualquier disciplina artística que busquen tranquilidad, contacto con otros autores y un paisaje natural que les inspire.

«En las dos horas de seminario se hará un recorrido por las dos grandes fases previas a la publicación: primero, la revisión y mejora del manuscrito; después, su presentación profesional ante editoriales y agencias literarias», anuncian los organizadores en su invitación a participar, en la que destacan que «a partir de ejemplos prácticos se analizarán los errores más frecuentes que suelen debilitar una obra y cómo subsanarlos».

Vista de la residencia de creadores El Molino / LP/DLP

«Abordaremos -añaden- cómo funciona el ecosistema editorial: qué buscan las editoriales y las agencias, cómo preparar una propuesta sólida y qué materiales son imprescindibles para acompañar el envío. También hablaremos de los tiempos del sector, de las distintas vías de acceso a la publicación y de los errores más habituales que conviene evitar al contactar con profesionales editoriales».

El editor Álex Herrero trabajó como asesor lingüístico en la Fundación del Español Urgente entre 2016 y 2022. Actualmente es formador en el centro para profesionales de la lengua Cálamo&Cran, donde imparte cursos de comunicación y lenguaje claro. Divulga el idioma y sus curiosidades en Crónica de España (RNE), eldiario.es y La aventura del saber (TVE), además de ser autor de El pequeño libro para escribir sin faltasSomos lengua o coordinador de 1001 curiosidades, palabras y expresiones del español de la Fundéu y redactor de Punto y coma, etcétera de la RAE y la ASALE. En 2015 fundó la editorial {Pie de Página} y la dirigió hasta diciembre de 2024. También corrige para distintos grupos editoriales e instituciones y es el anfitrión de la residencia literaria La Casa de Cihuela.

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La asistencia al seminario de Teror es gratuita, con inscripción previa a través de un formulario incluido en la página www.elmolinocrea.com.