El traslado de un quiosco en Playa del Inglés 80 metros favorece la regeneración de las Dunas de Maspalomas

El Cabildo de Gran Canaria ha trasladado el quiosco número 4 de Playa del Inglés, en San Bartolomé de Tirajana, como parte de las actuaciones del proyecto Masdunas para favorecer la recuperación de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas. La infraestructura ha sido desplazada aproximadamente 80 metros hacia el norte con el objetivo de reducir su incidencia sobre la dinámica del viento y el transporte natural de arena.

Una reubicación para mejorar el flujo de arena

El movimiento del quiosco busca evitar alteraciones en el desplazamiento de los sedimentos sobre la playa. Según la información facilitada por la institución insular, la ubicación anterior interfería en el transporte de arena impulsado por el viento, lo que podía dificultar la acumulación de sedimentos en determinadas zonas del frente dunar. La actuación se enmarca en un proceso de revisión de los elementos instalados en la playa ante los efectos del cambio climático y la subida del nivel del mar. El Cabildo sostiene que la conservación de las Dunas de Maspalomas requiere adaptar de forma periódica la ubicación de determinados equipamientos para reducir su impacto sobre este enclave natural.

Los estudios técnicos realizados en los últimos años han detectado que elementos como hamacas, contenedores o quioscos pueden generar efectos negativos si interfieren en la dinámica del viento o en el movimiento de la arena. Entre las consecuencias señaladas figuran el debilitamiento del frente dunar ante episodios de mareas altas y temporales, así como dificultades para la regeneración de la vegetación.

El quiosco número 4 en su nueva ubicación. / LP/DLP

Colaboración entre administraciones

El Plan Director de la Reserva Natural Especial de las Dunas de Maspalomas recoge la necesidad de mejorar la gestión y el diseño de los equipamientos de playa, además de contemplar su desplazamiento cada cierto tiempo. En este caso, la actuación se ha desarrollado con la colaboración del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y de los equipos técnicos y operativos encargados del traslado, vinculado al servicio de limpieza de playas.

El proyecto Masdunas fue iniciado por el Cabildo de Gran Canaria en 2018 con el objetivo de proteger un ecosistema sometido a un proceso de degradación durante las últimas décadas. La institución insular señala que, desde entonces, se ha recuperado el 85% de la superficie degradada del frente dunar y se ha incrementado la presencia de vegetación autóctona en el entorno.

La intervención se suma a otras iniciativas desarrolladas en Maspalomas, como el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, Impulsa Maspalomas y el trabajo de la Oficina Técnica, orientadas a la restauración ambiental y a la mejora de la gestión de uno de los espacios naturales más reconocidos del sur de Gran Canaria.

El consejero de Medio Ambiente, Energía, Clima y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, señaló que "la restauración y conservación de las Dunas de Maspalomas requiere de una continua adaptación frente a los efectos del cambio climático y la subida del nivel del mar". Por otro lado. el consejero explicó que la anterior ubicación del quiosco dificultaba "los procesos naturales de regeneración de las dunas y de la vegetación costera".