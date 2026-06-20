La Carrera de Tacones se convierte en uno de los actos más multitudinarios del Gáldar Pride 2026

La Plaza de Santiago de Gáldar volvió a convertirse este fin de semana en el epicentro de una de las actividades más populares del programa del Gáldar Pride 2026. La tradicional Carrera de Tacones reunió a participantes y espectadores en una mañana marcada por el buen tiempo, la música y un ambiente festivo que atrajo a numeroso público.

La cita, considerada ya uno de los eventos más reconocibles de esta celebración, volvió a combinar deporte, humor y espectáculo en una competición donde la habilidad y el equilibrio fueron tan importantes como la velocidad. El único requisito para participar era completar todas las pruebas sin abandonar los tacones.

Un recorrido lleno de obstáculos y pruebas de habilidad

Los concursantes tuvieron que enfrentarse a un circuito diseñado para poner a prueba su destreza. A lo largo del recorrido debieron superar diferentes obstáculos y desafíos físicos que provocaron momentos de gran diversión tanto para los participantes como para los asistentes.

Entre las pruebas incluidas figuraban saltos sobre una cama elástica, el ascenso por un muro de madera, recorridos en triciclo y ejercicios de puntería consistentes en marcar un gol. Todo ello culminó con la carrera final, considerada la prueba estrella de la jornada, donde los participantes demostraron que correr sobre varios centímetros de tacón también requiere técnica y coordinación.

Carrera de Tacones en el Gáldar Pride 2026 / La Provincia

Las caídas, los ejercicios de equilibrio y las situaciones inesperadas generaron numerosas risas entre el público, que acompañó en todo momento a los competidores con aplausos y muestras de apoyo.

Ambiente festivo en uno de los actos más esperados

La convocatoria volvió a registrar una elevada asistencia de público. La Plaza de Santiago se llenó de vecinos, visitantes y participantes que disfrutaron de una mañana en la que la música y la animación estuvieron presentes de forma constante.

Los vencedores recibieron premios tanto en la clasificación individual como por equipos, aunque el reconocimiento más visible fue el respaldo de los asistentes, que participaron activamente en el desarrollo de la actividad.

La Carrera de Tacones forma parte de una programación más amplia que se desarrolla durante varios días y que busca ofrecer actividades culturales, festivas y de convivencia para diferentes públicos.

Un fin de semana con más actividades del Gáldar Pride

Tras la celebración de esta prueba, el programa del Gáldar Pride continuó con otras actividades previstas para el fin de semana. Entre los actos destacados figuran la Gran Cabalgata y el Mogollón previstos para la tarde y la noche del sábado.

La programación se completa el domingo con el denominado Pride de Día y la entrega de los Premios Arkoiris, una gala incluida dentro de las actividades organizadas durante esta edición del evento.

Carrera de Tacones en el Gáldar Pride 2026 / La Provincia

Refuerzo de las medidas de prevención y seguridad

Uno de los aspectos destacados por la organización ha sido la puesta en marcha de diferentes acciones destinadas a promover espacios seguros e inclusivos para todas las personas asistentes.

Con este objetivo, los actos principales cuentan con Puntos Violeta ubicados en el Recinto Cultural La Quinta. Estos espacios ofrecen información, atención y apoyo ante posibles situaciones de violencia sexista o discriminación.

Además de la atención directa, estos dispositivos desarrollan labores de sensibilización y activan los protocolos correspondientes en caso de que se produzca alguna incidencia, trabajando de forma coordinada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Los Puntos Violeta permanecen operativos durante las noches del viernes y sábado, entre las 20.00 y las 03.00 horas.

Refuerzo del transporte público para facilitar los desplazamientos

Con el objetivo de favorecer la movilidad durante los días de celebración, el Ayuntamiento de Gáldar también ha impulsado medidas especiales en el transporte público.

En concreto, se ha reforzado el servicio de las líneas 105 y 401 de Global, que conectan el casco urbano de Gáldar con Las Palmas de Gran Canaria y con Sardina del Norte, facilitando así los desplazamientos de residentes y visitantes durante todo el fin de semana.

El Gáldar Pride 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas y cuenta con la colaboración institucional del Cabildo de Gran Canaria. La iniciativa se ha consolidado como una de las citas destacadas del calendario festivo y cultural del municipio, combinando actividades de ocio con acciones de sensibilización y promoción de la convivencia.