La comunidad uruguaya de Agüimes homenajea a José Gervasio Artigas en el 262 aniversario de su nacimiento

La comunidad uruguaya asentada en el municipio grancanario de Agüimes celebró el pasado viernes un acto de reconocimiento a José Gervasio Artigas, considerado héroe nacional de Uruguay y una de las figuras más relevantes del proceso independentista del Río de la Plata. La conmemoración tuvo lugar con motivo del 262 aniversario de su nacimiento y reunió a residentes uruguayos, vecinos de la localidad y representantes institucionales en la plaza de La Zafra, en el Cruce de Arinaga.

La tradicional ofrenda floral se desarrolló junto al busto dedicado a Artigas, un espacio que cada año sirve como punto de encuentro para recordar la figura del prócer uruguayo y reforzar los lazos históricos entre Canarias y Uruguay.

La nueva cónsul presidió el acto

La ceremonia estuvo encabezada por Silvana Balaguer, recientemente nombrada cónsul general de Uruguay en Las Palmas de Gran Canaria. Junto a ella participó la concejala de Parques, Jardines y Playas del Ayuntamiento de Agüimes, Juani Martel.

Durante su intervención, Balaguer destacó la estrecha relación histórica que une a Canarias con el país sudamericano, una conexión que este año adquiere un significado especial al cumplirse tres siglos de la llegada de los primeros pobladores canarios a territorio uruguayo.

Homenaje de la comunidad uruguaya a su héroe nacional en el Cruce de Arinaga / La Provincia

La representante diplomática recordó que aquel proceso migratorio fue determinante para el desarrollo de Uruguay y culminó con la fundación de Montevideo, actual capital del país.

El papel de los canarios en la historia de Uruguay

Uno de los aspectos centrales del acto fue el reconocimiento a la aportación de miles de emigrantes canarios que cruzaron el Atlántico en busca de nuevas oportunidades y contribuyeron al crecimiento económico, social y cultural del territorio uruguayo.

Balaguer subrayó que la historia no solo se construye a través de grandes acontecimientos políticos o militares, sino también gracias al esfuerzo diario de personas anónimas que ayudan a levantar comunidades y fortalecer sociedades.

En este contexto, recordó la figura de María Rodríguez Camejo, nacida en San Cristóbal de La Laguna y abuela de Artigas. Su historia simboliza la profunda huella que la emigración canaria dejó en la construcción de la identidad uruguaya.

La comunidad uruguaya rinde homenaje a su héroe nacional en el Cruce de Arinaga. / La Provincia

Reconocimiento a la comunidad uruguaya de Agüimes

El homenaje también sirvió para poner en valor la presencia de la comunidad uruguaya en Agüimes, considerada una de las más numerosas y activas de Gran Canaria.

Durante el acto se destacó el trabajo desarrollado por asociaciones y colectivos que mantienen vivas las costumbres, tradiciones y manifestaciones culturales del país sudamericano entre las nuevas generaciones.

La cónsul agradeció además la acogida que, según señaló, el municipio ha brindado durante décadas a los ciudadanos uruguayos residentes en la localidad, favoreciendo su integración y participación en la vida social y cultural del municipio.

Un homenaje que refuerza los vínculos entre Canarias y Uruguay

La celebración volvió a poner de manifiesto la histórica relación entre ambos territorios, marcada por los movimientos migratorios que durante siglos unieron las dos orillas del Atlántico.

La figura de José Gervasio Artigas continúa siendo un símbolo de identidad nacional para Uruguay, mientras que la presencia de descendientes de emigrantes canarios en el país sudamericano constituye uno de los principales nexos históricos entre ambas comunidades.