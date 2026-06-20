Drag Ácrux se alza con la victoria en la gala Queen of Queens del Gáldar Pride 2026

Drag Ácrux se proclamó ganador de la gala Queen of Queens del Gáldar Pride 2026, celebrada este viernes 19 de junio en el Recinto Cultural La Quinta, que registró lleno de público durante una de las citas principales del programa. La corona quedó completada con Drag Ignea como primer finalista y Drag Shiky como segundo finalista.

Una propuesta inspirada en Elvis y Las Vegas

El número ganador, titulado El que no arriesga no gana… ¿Y tú, apuestas por mí?, presentó una puesta en escena con referencias a Elvis Presley, el juego y la estética de Las Vegas. La actuación de Drag Ácrux obtuvo la mayor puntuación del formato y cerró su intervención con una voltereta en el aire hasta el borde del escenario, uno de los momentos más destacados de la noche.

La gala estuvo presentada por Inés Hernand y Samantha Ballentines y comenzó con una obertura al ritmo de Dancing Queen, con la participación de Ronia Alvarado, High Hells Performance y Rouge Studio. Después, el escenario recibió a los participantes de esta edición, con la intervención inicial de DJ Pepino Marino.

Junto a Drag Ácrux, actuaron Drag Eiko, con Objeto volador no identificado; Drag Yshia Taisma, con Aunque la mona se vista de seda, Yshia se queda; Drag Hefesto, con Terapia de choque; Drag Ignea, con Dame un grr… ¿un qué?; y Drag Shiky, con Hogar dulce hogar. Las actuaciones combinaron vestuario, coreografía, plataformas y recursos escénicos propios del formato drag.

Tres finalistas y una prueba de lip sync

La fase final enfrentó a Ácrux, Ignea y Shiky en un duelo de lip sync con el tema Super estrella, de Aitana. En esta prueba, la valoración del jurado se completó con el voto del público mediante cinco personas escogidas aleatoriamente entre los asistentes. La coronación corrió a cargo del alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, y del primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Fiestas, Julio Mateo Castillo, acompañados por miembros de la corporación municipal.

Actuaciones invitadas y programación nocturna

La noche incluyó la actuación de la rapera Ptazeta, que interpretó temas como Trakatá, Mami, Tiki tiki y Criminal. También pasaron por el escenario Drag La Tacones, Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026; LaCa Udilla, finalista de la quinta temporada de Drag Race España; Grimassira Maeva; y Drag Sequins, ganador de Queen of Queens 2025, que cerró su reinado.

La programación de la primera gran noche del Gáldar Pride 2026 continuó con el estreno de Noche Pride y el espectáculo Furor, furor, inspirado en el conocido formato televisivo y presentado por Alonso Caparrós. La jornada incorporó además la Glitter Party, centrada en la purpurina y las lentejuelas, y finalizó con música de DJ Vilu Gontero.

Puntos Violeta durante las jornadas principales

El Ayuntamiento de Gáldar ha previsto la instalación de Puntos Violeta durante las jornadas principales del Pride en el Recinto Cultural La Quinta. Estos espacios ofrecerán prevención, información y atención ante posibles situaciones de violencia sexista o discriminación. Según la organización, los Puntos Violeta tendrán una doble función: prestar acogida y apoyo, con activación de protocolos en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en caso necesario, y desarrollar labores de sensibilización entre las personas asistentes. Los puntos están operativos desde las 20:00 hasta las 3:00 horas.

La iniciativa forma parte de las acciones vinculadas al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y está coordinada por la Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gáldar, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Fiestas. El Gáldar Pride 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de su área de Cultura y Fiestas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.