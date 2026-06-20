La Gran Cabalgata del Gáldar Pride llena de música y reivindicación el municipio

Gáldar volvió a convertir sus calles en un espacio de celebración y reivindicación con la Gran Cabalgata del Gáldar Pride 2026, que recorrió este sábado el trayecto entre el Paseo de los Guanartemes y el Área Recreativa de Huertas del Rey. La comitiva reunió a cientos de personas llegadas de distintos puntos de Gran Canaria en una jornada marcada por la música, las carrozas, la presencia de asociaciones LGTBIQ+ y los mensajes a favor de la tolerancia, el respeto y la diversidad.

Un recorrido con carrozas, comparsas y batucadas

El desfile combinó ambiente festivo y reivindicación social en uno de los actos centrales del programa del Gáldar Pride 2026. Entre los grupos participantes estuvieron las comparsas Aragüimé y Kisamba, la Banda Archipiélago y las batucadas Piratas del Caribe, Paixao, Samba Isleña y Aborigen, que acompañaron el avance de la cabalgata hasta Huertas del Rey.

Cientos de personas siguiendo el recorrido de una de las carrozas. / LP/DLP

La celebración continuó después del recorrido con el Gran Mogollón del Gáldar Pride 2026, previsto como uno de los actos nocturnos principales. El cartel incluyó las actuaciones de Manny Manuel, Aseres y DJ Inés Hernand, en una programación orientada a prolongar la actividad festiva tras la llegada de la cabalgata.

Programa para el domingo

Los actos del Gáldar Pride 2026 continúan este domingo con el Pride de Día, que comenzará a las 14.30 horas en el escenario del Recinto Cultural La Quinta. La programación incluye las actuaciones de Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show.

La jornada también contempla la gala de los Premios Arkoiris, que se celebrará a partir de las 20.00 horas en el Centro Cultural Guaires. Este acto forma parte del cierre del programa del fin de semana, que se desarrolla entre el 18 y el 21 de junio.

Varios asistentes bailando sobre una carroza. / LP/DLP

Puntos Violeta y refuerzo del transporte

El Ayuntamiento de Gáldar ha incorporado Puntos Violeta en los actos principales del Gáldar Pride, ubicados en el Recinto Cultural La Quinta, con el objetivo de reforzar la prevención, la atención y la información ante posibles situaciones de violencia sexista o discriminación. Estos espacios están operativos durante las noches del viernes y del sábado, de 20.00 a 03.00 horas, y actúan en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

La iniciativa se desarrolla a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y está coordinada por la Concejalía para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Gáldar, en colaboración con la Concejalía de Cultura y Fiestas.

Además, para facilitar los desplazamientos durante el fin de semana, el Consistorio ha reforzado las líneas 105 y 401 de Global, que conectan el casco de Gáldar con Las Palmas de Gran Canaria y con Sardina del Norte. El Gáldar Pride 2026 está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de su área de Cultura y Fiestas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.