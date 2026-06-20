Guía inicia la demolición del graderío de la piscina municipal para crear un moderno edificio deportivo con gimnasio y restaurante

Guía pone en marcha la maquinaria para iniciar en los próximos días la demolición del graderío de la piscina municipal, que se prolongará todo el verano, como primer paso para llevar a cabo la mejora de la piscina de 50 metros al aire libre y la construcción del centro sociodeportivo de la zona acuática, que reunirá en el nuevo edificio un gran gimnasio, ludoteca, sala de masajes y un restaurante con terrazas, cuya inversión global supera los cuatro millones de euros. El alcalde, Alfredo Gonçalves, señala que el municipio contará con una de las más importantes y modernas infraestructuras deportivas de la isla cuando concluya el proyecto.

La caída de cascotes en la zona cubierta bajo las gradas que albergaba el gimnasio con el vestuario y duchas obligó hace mucho tiempo a su cierre por motivos de seguridad. Ahora el Ayuntamiento de Guía acomete con el apoyo económico del Cabildo la construcción en su lugar del nuevo equipamientos deportivo y lúdico-social.

Dos meses y medio con la piqueta

En esta primera fase se tirará al suelo el graderío lateral de la piscina de dimensiones olímpicas que data de los años 70, y que ocupa unos 600 metros cuadrados dentro de los 13.499 metros cuadrados de la parcela.

La obra ha sido adjudicada a la empresa con sede en Barcelona Urcotex Inmobiliaria, S.L.U., que comenzará en los próximos días los trabajos. El proyecto tiene un presupuesto de 243.217,64 euros y un plazo de ejecución de 71 días naturales. Y su ejecución obligará al cierre de la piscina grande en estos meses estivales, pese a que se trata de la época de mayor afluencia de usuarios. Pese a todo, el alcalde reconoce que no se puede dilatar su ejecución.

Estado actual de la zona interior del graderío de las piscinas de Guía, que serán demolidas. / LP / DLP

Las gradas de hormigón armado tienen casi 50 años de antigüedad, si bien fueron rehabilitadas hace más de dos décadas. Pero su estructura presenta signos visibles de deterioro, habiéndose decidido su demolición para levantar la nueva estructura. Tiene una longitud de 66,70 metros y una anchura de 9,40 metros, y su estructura es independiente en sus cuatro fachadas y no está adosada a ninguna otra estructura.

Moderno

Una vez se libere este espacio se dotará a las piscinas de unos servicios complementarios para los usuarios. El nuevo edificio contará al nivel de la piscina con los vestuarios en la grada sur. El gimnasio, en la grada oeste, ocupará dos plantas del edificio, en la planta baja y el sótano; y la sala de cardio, por ser un uso más popular y complementario al de la piscina, se situará en la planta baja. Para integrar ambos usos, se propone "un diseño de fachada muy ligero y flexible, capaz de ampliar, conectar y fundir la zona de baño con el gimnasio", según el proyecto. A su vez, se instalará la nueva climatización de la piscina exterior, así como la reparación del vaso de piscina. La planta sótano se destina a las salas de aerobic o ciclismo y se complementan con un amplio espacio destinado a la musculación.

La primera planta acogerá a ludoteca, conectada con el gimnasio mediante una doble altura hacia el patio. A su vez, reunirá una sala polivalente con terraza privada, y acceso independiente.

Por último, en la planta alta disfrutando de la situación privilegiada y coincidiendo con el acceso principal al edificio, se propone un restaurante cafetería con dos terrazas. Esta es la zona más pública y accesible.

Vista del graderío y la piscina municipal de 50 metros de Guía. / LP / DLP

El Ayuntamiento de Guía estima que el alumnado de la universidad Fernando Pessoa incrementará el número de usuarios de unas instalaciones deportivas, una vez se encuentren acondicionadas, mejoradas y dotadas. De ahí que se haya considerado la urgencia de acometer la rehabilitación integral y modernización del área de las piscinas municipales.

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Junto a la universidad

La zona deportiva de Guía está considerada por sus dimensiones e infraestructuras una dotación de alto valor estratégico, por lo que conlleva para el fomento de la práctica deportiva en el municipio, y por ser un complemento para el desarrollo de la universidad.