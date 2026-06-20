Marco Aurelio Pérez se une al PP para "conquistar" el Cabildo de Gran Canaria

El Partido Popular de Canarias y Agrupación de Vecinos formalizaron este sábado en Maspalomas la integración de la formación municipalista en el PP, un acuerdo con el que ambas organizaciones buscan reforzar su proyecto político en Gran Canaria y en el conjunto del Archipiélago. El acto contó con la participación del presidente autonómico popular, Manuel Domínguez; el presidente insular del partido, Carlos Sánchez; y el presidente de AV y alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.

Marco Aurelio Pérez defiende la suma de estructuras

Marco Aurelio Pérez explicó que la decisión de Agrupación de Vecinos responde a la voluntad de contribuir a proyectos de gobierno más amplios en Gran Canaria, Canarias y España. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana sostuvo que la colaboración con el Partido Popular ha ofrecido buenos resultados en etapas anteriores y defendió que la integración permite sumar experiencia, equipos y capacidad de gestión.

Pérez señaló que la unión no debe interpretarse solo como una suma de siglas, sino como una incorporación de personas y conocimiento político acumulado en el ámbito municipal. En su intervención, también se refirió a la situación de San Bartolomé de Tirajana y afirmó que uno de sus objetivos es recuperar el nivel de desarrollo que, según dijo, tenía el municipio en 2019.

El alcalde defendió además el papel del turismo como eje económico del municipio y de Gran Canaria. A su juicio, la actividad turística sigue siendo determinante para el empleo y para la economía local, por lo que pidió preservar su peso en la planificación del futuro del sur de la isla.

El presidente del PP en Gran Canaria, Carlos Sánchez; el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez y el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, celebrando la unión de ambos partidos al final del acto con afiliados, simpatizantes y cargos del partido. / LP/DLP

Una alianza con proyección insular

Manuel Domínguez presentó la incorporación de Agrupación de Vecinos como parte de la estrategia del PP de cara a las próximas elecciones. El dirigente popular afirmó que el acuerdo supone “el inicio de la remontada” de su partido en Gran Canaria y sostuvo que la organización debe tener preparada su estructura electoral para los próximos comicios.El presidente regional del PP defendió que la integración da continuidad a una relación política mantenida durante años entre ambas formaciones, especialmente en San Bartolomé de Tirajana.

Según explicó, el objetivo compartido es consolidar un proyecto de gobierno en el municipio y reforzar la presencia del partido en la isla. Domínguez también vinculó el acuerdo con la aspiración del PP de recuperar peso institucional en Gran Canaria. En su intervención, aseguró que la unión con AV representa “la primera piedra” para intentar alcanzar el gobierno del Cabildo de Gran Canaria y atender, según señaló, las necesidades de la ciudadanía grancanaria.

El PP reivindica su alternativa en Gran Canaria

El presidente del PP de Gran Canaria, Carlos Sánchez, destacó la trayectoria de Marco Aurelio Pérez al frente del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y subrayó su papel en la política municipal del sur de la isla. Sánchez afirmó que el acuerdo fortalece a la organización insular y permite ampliar la base política del partido.

Durante su intervención, el dirigente insular realizó un diagnóstico crítico de la situación de Gran Canaria bajo los gobiernos de izquierda. Citó problemas relacionados con la seguridad, la conectividad, la vivienda, las infraestructuras y la atención sociosanitaria, además del desempleo. Sus críticas se dirigieron tanto al Cabildo de Gran Canaria como al Gobierno de España, a los que atribuyó falta de respuesta ante esos asuntos.

Sánchez defendió que el Partido Popular debe intensificar su presencia en la calle y ampliar su capacidad de interlocución con la ciudadanía. También dejó abierta la posibilidad de alcanzar nuevos acuerdos con otras formaciones del espacio de centro-derecha para conformar, según indicó, una alternativa política más amplia en las principales instituciones canarias.

Críticas a la gestión del Cabildo

En el tramo final del acto, Marco Aurelio Pérez cuestionó la gestión del Cabildo de Gran Canaria en materia de infraestructuras durante los últimos años. Como ejemplo, citó el Gran Canaria Arena, impulsado en una etapa de gobierno del Partido Popular, y sostuvo que desde entonces no se han desarrollado nuevas infraestructuras estratégicas comparables en la isla.

La integración de Agrupación de Vecinos en el PP refuerza así el peso orgánico de los populares en San Bartolomé de Tirajana y sitúa al sur de Gran Canaria como uno de los espacios clave en la estrategia electoral del partido. El acuerdo queda enmarcado en una hoja de ruta que mira tanto al mantenimiento del gobierno municipal como a la disputa por el Cabildo de Gran Canaria en las próximas elecciones.