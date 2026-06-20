Las murgas vuelven a San Bartolomé de Tirajana tras 30 años: Los Guirijackson reviven la tradición carnavalera del municipio

En el año 1974 el municipio de San Bartolomé de Tirajana fue pionero en Gran Canaria en celebrar las Fiestas de Invierno, que era la manera eufemística de llamar al carnaval, debido a que esta festividad estaba prohibia por el régimen franquista desde 1940. A partir de ese momento, la festividad fue evolucionando y cada vez más personas querían formar parte de aquella algarabía multicolor. En los años ochenta ya se habían establecido varias murgas que concursaban con sus críticas letras en el Centro Cultural de Maspalomas para medir su ingenio, coreografía y disfraces. Los Hijos de la Caca, de Castillo del Romeral; Los Lenguatrapos, de Tunte; Las chicas de Oro, del club de la tercera edad de Maspalomas y Las Niñas Malas, de Maspalomas; son solo algunas de las murgas que alzaban su voz en la zona sur. No obstante, con el paso de los años esta tradición fue perdiendo fuerza y actualmente todas ellas han desaparecido.

La semilla del regreso

A día de hoy, junto a la Parroquia de San Fernando de Maspalomas se ubica un pequeño local que hace unas pocas semanas ha empezado a gozar de una nueva vida. En su interior, varias personas cargadas de motivación inundan el edificio de un espíritu carnavalero que rezuma ilusión, expectativas y ganas de crear un movimiento desde sus cimientos. Los responsables de esta situación son José González y Luis Giovanni Hernández, quienes tras una conversación iniciada en el garaje de uno de ellos, concluyeron que San Bartolomé de Tirajana debía volver a contar con su propia murga después de más de 20 años sin representación. Al cabo de unas horas y varias llamadas telefónicas, la semilla ya estaba sembrada: habían nacido Los Guirijackson.

La murga se encuentra en su fase inicial y, según afirma el subdirector y letrista de la agrupación, Carlos Falcón, "tiene sus puertas abiertas para todo aquel que quiera participar, sin distinción de sexo o edad". El joven tirajanero señala que siempre ha sido un apasionado de esta fiesta, siendo hasta este año, un activo integrante de Los Lengüetudos de Vecindario. Sin embargo, cuando Luis Giovanni y José le transmitieron la idea que tenían entre manos, Carlos se volcó de inmediato en el proyecto porque sintió que era hora de que "el municipio más conocido por sus cabalgatas y mogollones" tuviera "la representación murguera que se merece".

Sin prisa por competir

El subdirector asegura que la acogida por parte de los vecinos del pueblo ha sido "mucho más grande" de lo que esperaban. Cuando anunciaron su inauguración por redes sociales recibieron decenas de mensajes de personas interesadas en formar parte de esta nueva iniciativa. El letrista del grupo aclara que se trata de un proyecto a largo plazo, pero con mucha ambición y confiesa que, aunque todavía están estableciendo las bases, él ya tiene escrita una entrada, un cierre y varias ideas para canciones. No obstante, el tirajanero aclara que no tienen "ninguna prisa" por presentarse a ningún concurso, "al menos en un plazo de dos años porque hay tenerlo todo pulido antes de saltar al escenario".

El proyecto, lejos de querer hacer algo simple, surge con una clara filosofía incorformista que busca la expansión. Carlos señala que ahora mismo la intención es conformar una murga mixta, pero en el futuro quieren fundar también una infantil y otra femenina. El objetivo de la agrupación es claro: "ser críticos con los problemas sociales y con la clase política, pero siempre con un enfoque centrado en la ironía y no en la búsqueda de la ofensa". El letrista del grupo afirma que su plan es que puedan concursar en Santa Catalina para el año 2028, aunque confiesa que en un futuro le gustaría "poder montar una competición en el municipio que pueda hacerle la comptencia a la que se celebra en la capital". Para ello, el vocal de la murga, José González, hijo del presidente, afirma que necesitan que "la gente de la zona se siga volcando con el proyecto con la misma ilusión que lo han hecho hasta ahora".

Un nombre integrador

El nombre de Los Guirijackson, según cuenta el director de la murga Toni Mateo, parte de la intención de integración y hermanamiento con los extranjeros que visitan el municipio. Toni señala que "en absoluto se utiliza el término guiri como algo despectivo, es una manera de decirle a las personas que vienen de fuera que aquí son bienvenidas". Asegura que querían aprovechar que San Bartolomé de Tirajana es uno de los municipios más turísticos de Canarias para "abrirle los brazos a las personas de otros países que quieran unirse a la agrupación y sentirse parte de la cultura canaria".

Ensayos, disfraces y una escuela de carnaval

Pese a que esta iniciativa acaba de empezar, Toni ya está pensando en las posibles coreografías que llevarán a cabo dentro de dos años y confiesa que ya tienen las primeras ideas para sus disfraces, que reflejarán elementos icónicos del municipio. El director admite que tiene muchas ganas de que puedan pisar el escenario, pero reconoce que "es un trabajo largo. Ahora el objetivo es ensayar una vez por semana y a medida que nos vayamos acercando a la fecha del concurso comenzaremos a aumentar la intensidad".

Los miembros fundadores de los Guirijackson coinciden en que la creación de la murga es solo el primer paso de una idea con una proyección mucho mayor. Carlos asegura que la idea es que puedan "seguir creciendo" y montar su "propia batucada, una comparsa y un pequeño taller de costura para aquellos a los que les apasione más hacer disfraces que cantar o tocar un instrumento". Por su parte, el director de la agrupación asegura que quieren construir "una escuelita de carnaval donde enseñar maquillaje y hacer disfraces con productos reciclados". Toni destaca que un futuro les gustaría poder presentar a su propia reina del carnaval.