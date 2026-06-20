Los perros en Canarias: entre la fidelidad eterna y el peligro

La presencia de los perros en Canarias es tan antigua como la del propio ser humano en el Archipiélago. De hecho, se trata probablemente del animal doméstico más antiguo documentado en las islas. Los hallazgos arqueológicos realizados en diversos yacimientos prehispánicos han permitido identificar restos óseos de perros, lo que evidencia la estrecha relación que mantuvieron con las poblaciones aborígenes. Su importancia no se limitaba a funciones prácticas vinculadas al pastoreo, a la guarda o a la caza, sino que también poseían un profundo significado simbólico y ritual, especialmente en el ámbito funerario.

Un ejemplo destacado procede de la necrópolis de Arteara, el mayor cementerio aborigen conocido de Gran Canaria. En este enclave se han documentado enterramientos de tipo tumular que contenían, junto a los restos humanos, osamentas de perros, una circunstancia que pone de manifiesto la relevancia social y espiritual que estos animales alcanzaron en las comunidades prehispánicas del archipiélago.

En el barranco de Guayadeque también se documentó el hallazgo de un cráneo de perro en el interior de una cueva sepulcral. El animal presentaba un fuerte traumatismo contuso que le provocó la muerte. Los arqueólogos de El Museo Canario fecharon este resto entre los siglos VII y VIII d. C. y plantearon la posibilidad de que se tratara de un sacrificio u ofrenda ritual vinculada al ámbito funerario, especialmente porque en el mismo enclave apareció un segundo cráneo de perro.

La presencia de restos de canes, concretamente de dientes, también ha sido identificada en el interior de dos momias femeninas conservadas en El Museo Canario. El posible significado ritual atribuido al perro en la sociedad de los antiguos canarios, así como su relación simbólica con la mujer, constituyó uno de los ejes del proyecto de investigación Cuerpos, objetos y espacios. Muertes convergentes, muertes divergentes, centrado en el estudio bioarqueológico y documental de las prácticas funerarias de los antiguos pobladores prehispánicos de Gran Canaria.

Campesino de Tenerife con manta y perro a su lado a fines del siglo XIX. | FEDAC

Durante la Edad Moderna (1500-1850), estos animales formaron parte esencial de la vida cotidiana de las islas. Entre las razas más destacadas se encontraban el bardino, el pastor garafiano y el ratonero palmero, utilizados principalmente para el cuidado del ganado, la caza y la vigilancia de fincas y propiedades.

La abundancia de ganado y el desarrollo de la actividad cinegética, especialmente tras la introducción del conejo, favorecieron un rápido incremento de la población canina. Como consecuencia, también aumentó el número de perros asilvestrados. Apenas unos años después de concluir la conquista de las islas, los cabildos comenzaron a aprobar normativas destinadas a controlar su presencia y establecieron la obligación de llevarlos atados. Estas medidas respondían a las continuas quejas de los pastores por los ataques al ganado y por la presencia de perros salvajes en las zonas de pastoreo.

Caza a los canes

En 1499, el cabildo de Tenerife autorizó a Pedro Fernández a dar muerte a todos los perros existentes en la isla, permitiendo únicamente la conservación de un ejemplar por cada hato de ganado para auxiliar a los pastores en sus labores. La normativa se endureció dos años después, cuando se ordenó la eliminación de todos los perros presentes tanto en los hatos como en las viviendas, estableciéndose como fecha límite el mes de septiembre. Quienes incumplieran esta disposición serían sancionados con una multa de 600 maravedís, además de asumir los gastos de desplazamiento del ejecutor y el coste del sacrificio de los animales.

No obstante, la orden contemplaba algunas excepciones. Se permitía la posesión de un perro perdiguero macho por propietario, así como otro ejemplar en cada hato. Asimismo, cuando el ganado estuviera compuesto por cerdos, se autorizaba el uso de un perro de mayor tamaño para su custodia y protección.

En Gran Canaria, los daños causados por los perros sobre el ganado, especialmente el trashumante y el guanil, debieron de alcanzar una considerable magnitud. La negligencia de algunos propietarios en el control de sus animales, unida a la existencia de manadas de perros asilvestrados que recorrían los extensos territorios escasamente poblados de gran parte del archipiélago, constituía una amenaza tanto para la cabaña ganadera como para los propios habitantes, que podían verse expuestos a ataques.

Amenaza para la ganadería

La documentación de la época recoge numerosos conflictos relacionados con esta problemática. En 1521, Bartolomé de Llerena denunció a Antonio Pérez por la muerte de veinte ovejas adultas ocasionada por sus perros. Al año siguiente, Alonso de Monasterio presentó una querella contra Alonso de Barrios, porquero, por haber dado muerte al perro que custodiaba su casa y hacienda, probablemente tras un incidente relacionado con los cerdos de este último.

La situación alcanzó especial gravedad a finales del siglo XVI. En 1596, en la Villa de Agüimes, la proliferación de perros salvajes llevó a los ganaderos de la comarca, propietarios de importantes hatos que generaban notables ingresos económicos, a contratar los servicios de Pedro Miguel y Juan Pestano, vecinos de Tenerife y especialistas en la eliminación de perros asilvestrados. Ambos desempeñaban su labor con la ayuda de dos perros de presa adiestrados y recibían como remuneración cien reales por cada perro adulto abatido y ocho reales por cada cachorro. Como prueba de su trabajo podían presentar la piel de los animales sacrificados; sin embargo, los contratantes optaron finalmente por designar a un supervisor, Melchor Hernández, encargado de certificar personalmente la ejecución de las batidas.

Los perros sueltos o agrupados en jaurías también constituían un problema para la seguridad y la higiene pública en los núcleos urbanos. Alimentados en gran medida por los residuos acumulados en las calles, su presencia se volvía especialmente preocupante durante las épocas de epidemias o allí donde se producían abandonos de recién nacidos. En ocasiones, sus acciones alcanzaban tintes macabros. Así ocurrió durante los primeros años de funcionamiento del cementerio de la ciudad del Real de Las Palmas, cuando este aún carecía de cerramiento perimetral. Durante la noche, numerosos perros accedían al recinto y desenterraban cadáveres sepultados en tierra, especialmente los de niños y recién nacidos enterrados clandestinamente.

Un nuevo oficio: perrero

La presencia de perros también afectaba a los espacios religiosos. El cabildo catedralicio, responsable de la administración y mantenimiento de la Catedral de Santa Ana, trató de proteger el templo de los continuos problemas ocasionados por estos animales, que accedían diariamente al recinto, ladraban, ensuciaban el interior y, en ocasiones, llegaban a morder a algunos fieles. Para hacer frente a esta situación se creó un nuevo oficio: el de perrero. El primer titular documentado fue Pedro Sánchez, quien en 1517 percibía por este trabajo un salario anual de 2.000 maravedís y doce fanegas de trigo.

Las funciones del perrero quedaron definidas desde ese siglo XVI y eran especialmente amplias. Su principal cometido consistía en expulsar diariamente a los perros que entraban en la catedral, sobre todo durante los sermones y las ceremonias con gran afluencia de público. En tales ocasiones debía recorrer el edificio «con açote en la mano», vigilando tanto la iglesia alta como la baja y expulsando a los perros «de qualquier persona que sean, aunque sean de señores prebendados». Del mismo modo, tenía la obligación de reprender a los muchachos que causaran alborotos o realizaran travesuras durante los oficios religiosos.

Para detectar con rapidez la presencia de animales o cualquier alteración del orden, el perrero debía situarse discretamente en las gradas bajas del templo, desde donde podía vigilar a los asistentes, amonestar a los jóvenes y corregir determinadas conductas consideradas inapropiadas. Sus responsabilidades, sin embargo, iban mucho más allá del mantenimiento del orden. También se encargaba de barrer la iglesia alta y baja tras regar previamente el pavimento, limpiar las gradas, lustrar las peanas los miércoles y sábados —o la víspera si coincidía con una festividad—, sacudir las sillas y bancos del coro y de la capilla mayor, así como adecentar la sala de reuniones del cabildo, depositando los residuos recogidos en un lugar habilitado dentro del patio.

No obstante, la relación entre los habitantes de Canarias y los perros no estuvo marcada únicamente por conflictos y medidas de control. Como ya se ha señalado, estos animales desempeñaban funciones esenciales en las actividades económicas y cotidianas de la población, especialmente en el pastoreo y la caza.

Un ejemplo ilustrativo de su importancia se documenta el 5 de octubre de 1517, cuando Nuño Martín y su esposa, Gracia Afonso, vecinos de la Real de Las Palmas, vendieron al portugués Álvaro Estévez, junto con otras propiedades situadas en Teror, «cinco perros con sus redes y aparejo de cazar».

Este testimonio refleja no solo el valor funcional de los perros en las prácticas cinegéticas, sino también su consideración como parte integrada de los bienes y recursos transferibles en el ámbito económico de la época. Otro ejemplo de ello lo encontramos en el primer tercio de la siguiente centuria. Francisco Pérez, agricultor y miliciano residente en Agüimes, poseía en su vivienda de dos plantas una espada con su tahalí, un perro de presa con su correspondiente cadena y una red para la captura de perdices. Esta actividad cinegética, además de constituir una forma de entretenimiento, le permitía complementar su dieta con aportes ocasionales de carne.

La frecuente presencia de cazadores en los padrones eclesiásticos de finales del siglo XVIII refleja la existencia de una notable demanda de carne en un mercado habitualmente desabastecido. La caza de conejos y aves de diversa índole contribuía a paliar esta carencia, siendo las codornices una de las piezas más apreciadas. A pesar de las políticas de control impulsadas por los cabildos, el elevado número de cazadores sugiere la existencia de una importante población de perros destinados a colaborar en las tareas cinegéticas.

Un bardino

Junto a su utilidad práctica, los perros también fueron objeto de afecto por parte de sus propietarios. Un caso especialmente revelador se documenta en 1534, cuando Juan Rodríguez, vecino de Tenerife, otorgó poder a su sobrino Francisco Estévez, residente temporalmente en Gran Canaria, para recuperar un perro bardino que le había sido sustraído cinco meses antes y que había sido localizado en esta última isla. El animal, llamado León, constituye un testimonio elocuente de los vínculos emocionales que podían establecerse entre los canarios de la época y sus perros, más allá de las funciones económicas o utilitarias que estos desempeñaban.

Otros, sin embargo, emplearon a los perros con fines intimidatorios o peleas entre ellos. Un ejemplo revelador ocurrió en 1795, cuando José Martel, escribano del Cabildo, señalaó que el escribano de la Real Audiencia, Dámaso de Hermosilla Manrique, sentía tanto rencor hacia los canónigos que «mandó traer desde Lanzarote hasta Gran Canaria un perro que se llamaba Pilatos con la intención explícita de que si se diese el caso de que algún canónigo por algún motivo fuese a su casa, «soltarlo y que lo destrozara y comiera».

La anécdota, más allá de su posible componente hiperbólico, refleja el grado de encono que podían alcanzar las disputas entre determinados sectores de las instituciones civiles y eclesiásticas en la Canarias de finales del siglo XVIII.

Los perros aparecen rampantes en el escudo oficial de la Comunidad de Canarias del año 1772 confeccionado por José Viera y Clavijo.

Perros en el escudo heráldico

Con el paso del tiempo, algunos de aquellos animales —unos anónimos; otros célebres por su ferocidad o por su condición errante, aunque dotados de una singular vena literaria, como Faycán— terminaron por arraigar en la memoria colectiva de Gran Canaria. Su huella perduró en la toponimia insular, como en la Cañada de los Perros, y dio nombre a un pago de la Vega de San Mateo, La Ciudad de los Perros; y acabó incorporándose, desde 1772, a la simbología heráldica de la isla de la mano del historiador José Viera y Clavijo.

De modo que los perros que dieron nombre al Archipiélago canario aparecen hoy rampantes en el escudo oficial de la Comunidad de Canarias. Los dos mastines a ambos lados del blasón, mirándose frente a frente, evocan las antiguas referencias del historiador romano Plinio el Viejo, repetidas después por Solino y Marciano Capela, según las cuales la isla de Canaria —la actual Gran Canaria— recibió ese nombre «por la abundancia de perros de un tamaño gigantesco».

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Aquellos animales descritos como bravos por las crónicas medievales, entre ellas Le Canarien de Boutier y Verrier y la crónica de la conquista, sobreviven hoy en la memoria colectiva convertidos en icono urbano. Ya no son perros de presa ni de guerra, sino las serenas esculturas de hierro colado de la Plaza de Santa Ana, pacientes y mansos guardianes del corazón histórico de la ciudad. Los ocho perros, pintados de verde, obra del escultor francés Alfred Jacquemar (siglo XIX), miran a la Catedral y nos recuerdan tanto el viejo oficio de perrero como su presencia en las islas antes de la conquista, como fieles acompañantes de los antiguos canarios.