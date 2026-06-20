Pistoletazo de salida para la Gran Canaria Swin Week

Gran Canaria Swim Week celebrará una nueva edición entre el 24 y el 27 de junio con varias novedades, entre ellas el estreno de Perchel Beach Club como escenario para su jornada inaugural y la incorporación de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada al programa de desfiles.

La pasarela, impulsada por el Cabildo de Gran Canaria a través de Gran Canaria Moda Cálida, reunirá este año a 41 marcas, de las que 28 son canarias.

La presentación de la edición de 2026 tuvo lugar ayer viernes con la participación del presidente del Cabildo, Antonio Morales, y la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso. Ambos destacaron el crecimiento experimentado por una cita especializada en moda baño que cumple tres décadas vinculada al programa Gran Canaria Moda Cálida.

Arranque

La programación arrancará el miércoles 24 de junio en Perchel Beach Club, que se incorpora por primera vez al circuito de la pasarela. En este enclave desfilarán las firmas Maldito Sweet, Gogana, Alexandra Miró y Agatha Ruiz de la Prada. El resto de jornadas se desarrollarán en Expomeloneras, en Maspalomas.

El jueves 25 será el turno de Isla Bonita Moda, Macaronesia, Waiola, Ananas Wear, Bohodot, Elena Morales, Dolores Cortés, Nuria González y Dan Ward. Un día después presentarán sus colecciones Gisela, The Knot Company, Chantelle, Melissa Odabash, Chacho Svnrs, Camila CTG, Palmas y Mommy Loves.

Diferentes modelos en la rueda de prensa de presentación de la Gran Canaria Swim Week 2026. | LP/DLP

La jornada de clausura, prevista para el sábado 27, comenzará con los diseñadores emergentes Sirago, Sandra Jaurrieta, Gianluca Urraso y Lislo. Posteriormente desfilarán Banana Moon, Pomeline, Carlos SanJuan, Women’secret, Miss Bikini y Volcano Blood.

La organización volverá a abrir el evento al público mediante una pantalla instalada en la terraza de Expomeloneras, donde también habrá una zona gastronómica y espacios de ocio vinculados a la celebración de la pasarela.

Entre los nombres propios de esta edición destacan las modelos Valentina Ferrer y Rocío Crusset, así como Lorena Durán, Aída Artiles, Tania Medina, Sarah Kuhlmann y Desiré Cordero. El casting estará integrado por 48 modelos, de los que 21 son canarios. Según los datos facilitados por la organización, el 62% del elenco es español.

La edición de este año pondrá además el foco en el bienestar y los hábitos saludables, una línea que se reflejará en distintas actividades paralelas. Entre ellas figura una sesión de pilates impartida por la creadora de contenido Coco Constans, además de encuentros profesionales entre diseñadores, medios especializados y representantes de la industria.

La internacionalización volverá a ser uno de los principales ejes de la cita. Gran Canaria Swim Week mantendrá colaboraciones con entidades como ACME, White Milano o el German Fashion Council y sumará este año nuevas alianzas con el British Fashion Council y la Semana de la Moda de Bucarest. Asimismo, se celebrarán encuentros profesionales con compradores procedentes de España, Portugal, Irlanda, Italia y Rumanía.

Según los datos aportados por el Cabildo, la pasarela genera un impacto económico de 10,3 millones de euros y contribuye a dinamizar sectores como la hostelería, la restauración, el transporte o los servicios empresariales. El estudio correspondiente a la edición de 2025 señala además que las firmas participantes incrementaron su facturación un 12%.

La organización también destacó el alcance mediático del evento. El año pasado registró más de 700 publicaciones en medios de comunicación y un valor publicitario superior a los cinco millones de euros, además de alcanzar a más de 14 millones de personas a través de redes sociales.

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Como cierre del certamen se entregarán los premios a la Mejor Colección, Mejor Colección Emergente y Premio White Milano, que reconoce la proyección internacional de las marcas participantes. Los galardones se fallarán tras la última jornada de desfiles, el 27 de junio.