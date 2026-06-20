Telde
La Romería-Ofrenda a San Juan llena el casco histórico de Telde en su 675 aniversario
La jornada incluyó una recogida solidaria de alimentos que superó los 1700 kilos y actuaciones musicales en la Plaza de San Juan
Telde volvió a llenar este sábado las calles de su casco histórico con la celebración de la Romería-Ofrenda en honor a San Juan Bautista, una de las citas centrales de las Fiestas Patronales de San Juan 2026. La jornada reunió a miles de personas en una edición marcada por la conmemoración del 675 aniversario de la fundación de la ciudad y por la participación de colectivos vecinales, agrupaciones folclóricas y cuerpos de baile.
Uno de los momentos centrales de la tarde se produjo con la llegada de la comitiva a la Plaza de San Juan, donde se realizó la tradicional ofrenda a San Juan Bautista. Vecinos, colectivos y participantes entregaron sus aportaciones en un acto integrado en el programa festivo de la ciudad. La jornada incorporó además una vertiente solidaria con la recogida de alimentos destinados a familias en situación de necesidad. Según los datos difundidos, se reunieron más de 1700 kilos de productos, aportados durante la celebración.
Un recorrido por el casco histórico
La comitiva partió a las 18.00 horas desde el Parque Franchy Roca y avanzó por algunas de las principales vías del municipio. El itinerario incluyó María Encarnación Navarro, Rivero Bethencourt, la Plaza de San Gregorio, la Avenida de la Constitución, Poeta Fernando González, la Avenida del Cabildo Insular, la Rotonda Daora, Manuel Álvarez Peña, Párroco Hernández Benítez, Pérez Camacho, León y Castillo y la Plaza de San Juan.
Durante el recorrido, vecinos y visitantes acompañaron el paso de las carretas y de los grupos participantes, en una celebración que combinó música tradicional, vestimenta canaria y escenas propias de las fiestas populares del municipio. La cita volvió a situar el centro histórico como principal espacio de encuentro de las fiestas patronales.
Siete carretas y representación de distintos colectivos
La romería contó con siete carretas vinculadas a colectivos y barrios de Telde. La carreta del Ayuntamiento de Telde, acompañada por la Agrupación Folclórica Amigos Isleños y el Cuerpo de Baile Susurros Isleños, estuvo dedicada a las Folías de Gran Canaria. También participó la Asociación de Vecinos Meclasa, junto a la Agrupación Folclórica Ábora y el Cuerpo de Baile Asaray, con una representación de las Seguidillas de Fuerteventura. La Asociación de Vecinos Roque Azucarero, acompañada por Abenchara, llevó al recorrido los Aires de Lima de Tirajana.
El Centro de Mayores, con Taror y Tamaima, puso en escena la Berlina de San Andrés. El colectivo Los Diver, junto a Ágora y Anzar, participó con la representación de Fúlgida Luna. El Distrito Cumbre, acompañado por El Sedal y Tamaima, ofreció las Seguidillas de Gran Canaria, mientras que Vecinos de Telde, junto a Aulaga y Real Manantial, cerró la participación con La Berlina del Escobonal.
Música en San Juan
Tras la romería, la Plaza de San Juan continuó como punto de encuentro. A partir de las 22.00 horas comenzó la propuesta musical Parrandeando, con las actuaciones de las parrandas El Cura y Los Chanos. Más tarde, a las 00.30 horas, el grupo Una Más sube al escenario para cerrar una jornada que volvió a vincular las fiestas de San Juan con la tradición popular, la participación ciudadana y la memoria festiva de Telde.
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