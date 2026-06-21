Arucas reúne 400 cabezas de ganado en su feria tradicional

Arucas celebró este domingo su tradicional Feria de Ganado, una cita integrada en el programa de las Fiestas Patronales de San Juan Bautista 2026 que reunió 400 cabezas de ganado en el anexo a la zona deportiva de Barreto. El certamen contó con participación en cuatro categorías y una dotación total de 7.800 euros en premios.

Cuatro categorías ganaderas

La feria incluyó las modalidades de bovino del país, bovino extranjero o mestizo, caprino y ovino. Las dos primeras concentraron la mayor cuantía económica, con 2.760 euros para cada una, mientras que las categorías de caprino y ovino contaron con 1.140 euros por modalidad. El recinto de Barreto acogió durante la jornada a ganaderos, participantes y público, en una convocatoria vinculada al calendario festivo del municipio y a las actividades tradicionales del campo canario.

Exhibiciones tradicionales

Además de la muestra ganadera, los asistentes pudieron ver diferentes exhibiciones relacionadas con las labores rurales y las costumbres del sector primario. Entre ellas figuraron la presencia de 30 ejemplares de buchón canario, así como demostraciones de arrastre, trilla y trasquila tradicional.

La iniciativa fue organizada por el Ayuntamiento de Arucas, a través de la Concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el objetivo de mantener una cita que combina la actividad ganadera con la conservación de tradiciones vinculadas al medio rural en Gran Canaria.