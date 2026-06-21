Francisco Pulido, voluntario a los 80: el vecino de Vecindario que sigue al volante de Protección Civil

Francisco Pulido continúa caminando por la vida con el orgullo noble de quien cumple con su deber por el servicio a los demás. Vivo ejemplo de que la vocación de servicio no entiende de jubilaciones, a sus 80 años recién cumplidos, este vecino de Vecindario continúa figurando como voluntario en activo en la agrupación de Protección Civil de Santa Lucía de Tirajana, donde además ejerce como el máximo responsable de la gestión y el mantenimiento de todo el parque móvil. Ni siquiera una reciente y molesta operación en el tendón de Aquiles ha logrado mermar un ápice el entusiasmo de un hombre que ha visto transformarse su isla desde el absoluto vacío de la posguerra hasta la modernidad del siglo XXI.

La vida laboral de Francisco discurrió durante sus últimos treinta años en el sector turístico, trabajando en el servicio técnico de unos apartamentos en la Playa del Inglés. Sin embargo, su verdadera historia de compromiso con el servicio comunitario comenzó a fraguarse a finales del año 2000. Fue una entrada casi fortuita, propiciada por un compañero que le comentó que en Protección Civil de su municipio necesitaban conductores que tuviesen los permisos necesarios para ponerse al volante de los camiones de bomberos y los vehículos pesados.

Francisco Pulido, que siempre había sentido un impulso natural por ayudar a los demás, decidió arrimar el hombro y dar el paso, quedando oficialmente dado de alta en la agrupación en febrero de 2001. Lo que comenzó como un favor temporal terminó convirtiéndose en un gusanillo que se le metió bajo la piel y del que ya nunca se pudo desprender. Durante una década compaginó el empleo diario con las emergencias del voluntariado. Recuerda con total nitidez aquellas madrugadas en las que regresaba a su casa a la una o las dos de la mañana, cubierto de ceniza tras extinguir un incendio forestal, con el tiempo justo para ducharse, cambiarse de ropa y entrar a su turno de trabajo en el complejo turístico sin haber dormido un pizco.

Entregado en cuerpo y alma

La jubilación le llegó en el año 2010, pero lejos de suponer un retiro al sol, significó la liberación definitiva de su agenda para entregarse en cuerpo y alma a Protección Civil de Santa Lucía. Al disponer de todo el tiempo del mundo, Francisco se convirtió en una pieza clave de la base.

Para Francisco, la emergencia de un vecino siempre pasa por delante de cualquier plan personal. Esa devoción absoluta le ha valido el respeto unánime de sus compañeros y de las autoridades locales, hasta el punto de que tras su reciente intervención quirúrgica recibió en su propio domicilio la visita sorpresa del alcalde de Santa Lucía, Francisco García, el concejal del área, Francisco Guedes, y el actual jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Santa Lucía de Tirajana, Manuel Sánchez, que solo tiene elogios para este inquieto y servicial voluntario octogenario, el mayor de la agrupación, siempre dispuesto a entrar en acción cuando se le pide.

A lo largo de este cuarto de siglo de servicio altruista, las anécdotas se agolpan en la memoria de Francisco como una madeja de hilos entrelazados. Su veteranía lo ha llevado a enfrentarse a todo tipo de situaciones, desde movilizar un camión de bomberos a altas horas de la madrugada hasta las más complejas labores de auxilio en carretera y reanimación a bordo de la ambulancia. Curiosamente, Francisco confiesa que ha estudiado y se ha formado muchísimo más durante sus años en Protección Civil, realizando innumerables cursos formativos, «de lo que jamás pude hacer durante mi juventud debido a las circunstancias de la época».

Su entrega al servicio es tal que su familia resignada asegura que el voluntariado «es ahora su vida y lo que más le gusta hacer porque eso le da mucha energía».

La dosis de amargura

Veinticinco años en primera línea también conllevan su dosis de amargura. Francisco Pulido reconoce que los peores momentos siempre han estado ligados a la impotencia de no poder hacer más, especialmente durante sus turnos en el servicio de ambulancias, donde la delgada línea entre la vida y la muerte se hace más evidente. Aun así, el balance sigue siendo positivo.

El voluntario deja claro que no no está en el grupo por lucir el uniforme. «Estoy porque me nace del corazón y me gusta sentirme útil porque todavía puedo». Una prueba clara de su vigencia al volante es que sigue renovando año a año todos sus carnés de conducir, un trámite que Tráfico restringe a doce meses debido a su avanzada edad, pero que a él no le impide seguir manejando con pericia el camión más grande de la flota de Santa Lucía.

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Francisco Pulido encarna la rebeldía contra ese sector de la sociedad que pretende arrinconar a los mayores cuando todavía tienen un caudal de experiencia y energía que ofrecer. Su determinación inquebrantable demuestra que el verdadero espíritu del voluntariado no entiende de jubilaciones, y que mientras las fuerzas lo acompañen, habrá un camión esperando por sus manos y un vecino que duerma más tranquilo sabiendo que Francisco está en la base, listo para salir a ayudar.