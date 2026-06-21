Gran Canaria con voz propia

Hay pueblos que construyen su historia desde arriba, impulsados por las élites económicas y políticas. Y hay otros que la construyen desde abajo, mediante la movilización social, la organización colectiva y la defensa constante de sus derechos. Gran Canaria pertenece a esta segunda categoría.

La historia contemporánea de nuestra Isla está marcada por una profunda tradición reivindicativa. Desde las resistencias populares frente a las desigualdades sociales hasta el movimiento obrero, vecinal y democrático del siglo XX, el pueblo grancanario ha desempeñado un papel fundamental en la transformación política y social de Canarias. De esa tradición surgió una corriente de izquierda nacionalista y de izquierdas que encontró expresión política en organizaciones como Pueblo Canario Unido (PCU), Unión del Pueblo Canario (UPC), Asamblea Canaria (AC), Iniciativa Canaria (ICAN) y, posteriormente, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC).

Ese recorrido histórico explica en buena medida la realidad actual de una isla que representa una parte esencial de la economía, el empleo y la población de nuestro país canario. Los avances alcanzados no son fruto de la casualidad. Son consecuencia de décadas de participación ciudadana, de compromiso colectivo y de una forma de entender la política como instrumento al servicio de la mayoría social.

Gran Canaria ha sido además un laboratorio de experiencias de gobierno que han demostrado que es posible gestionar las instituciones desde una perspectiva progresista y cercana a la ciudadanía. En municipios como Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana, Telde o La Aldea se impulsaron políticas públicas que apostaron por la justicia social, la mejora de los servicios públicos y la redistribución de la riqueza generada por el crecimiento económico. Del mismo modo, en Las Palmas de Gran Canaria se consolidaron importantes conquistas vinculadas a la gestión pública de servicios esenciales y al mantenimiento de gobiernos de orientación progresista.

La influencia de esta corriente política también ha sido relevante en el ámbito insular y nacional canario. Desde el Cabildo de Gran Canaria y desde las instituciones canarias se promovieron iniciativas decisivas en materias como la movilidad, la sanidad, la educación superior, la transición energética o la protección del territorio. La creación y consolidación del Servicio Canario de Salud, la construcción del Hospital Doctor Negrín, el desarrollo de infraestructuras estratégicas para la isla como la carretera entre Agaete y La Aldea y la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria, la creación y defensa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la municipalización de las guaguas en la capital y las políticas orientadas a limitar el crecimiento turístico descontrolado forman parte de ese legado político.

Especialmente significativa fue la apuesta por un modelo de desarrollo más equilibrado y sostenible. Medidas como la moratoria turística, la protección de espacios naturales emblemáticos como Veneguera y el salto de agua de Chira-Soria demostraron que el progreso económico no tiene por qué estar en contra de la preservación del territorio y la calidad de vida de la ciudadanía. Hoy, cuando el debate sobre los límites del crecimiento vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, aquellas decisiones adquieren una renovada vigencia.

Gran Canaria también ha desempeñado un papel decisivo en el equilibrio político de Canarias. La Isla ha sido históricamente uno de los principales bastiones de la izquierda nacionalista, contribuyendo a la construcción del autogobierno, actuando como contrapeso frente a proyectos políticos dominados por los intereses de las minorías pudientes y reivindicando la desmilitarización de Canarias mediante la campaña del “No” a la OTAN en el referéndum de 1986. Desde esta perspectiva, la aparición de Nueva Canarias en 2005 y, más recientemente, de NC-BC, ha sido un elemento fundamental para evitar la expansión política de Coalición Canaria-ATI en Gran Canaria y de los movimientos conservadores y reaccionarios.

Sin embargo, ningún avance democrático es irreversible. La historia demuestra que los derechos conquistados pueden verse amenazados cuando el poder económico y mediático logra imponer sus intereses sobre las necesidades colectivas. Hoy asistimos a una nueva intentona de la derecha canaria de CC-ATI y su nueva marca blanca en Gran Canaria, Prica, para hacerse con el control del poder institucional. Esto plantea una cuestión de fondo: quién decide el rumbo de la isla y en beneficio de quién se ejerce el poder.

En tiempos de creciente polarización y de auge de discursos excluyentes, conviene recordar que la principal fortaleza de Gran Canaria ha residido siempre en su capacidad para integrar, dialogar y construir consensos. La isla ha prosperado cuando ha apostado por la solidaridad, la justicia social y la defensa de lo común.

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La gran aportación del pueblo grancanario y de la izquierda canaria nacionalista ha sido demostrar que el poder democrático no pertenece a las élites económicas, sino a la ciudadanía organizada. Esa es, probablemente, la verdadera “trampa a la historia” que ha protagonizado Gran Canaria durante las últimas décadas: convertir a la gente común en los verdaderos protagonistas de las decisiones colectivas y hacer del bien común el principal criterio de la acción política.