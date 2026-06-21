Una lección verde bajo el ‘árbol abuelo’: escolares de Santa Brígida limpian y recorren el Barranco de Los Laureles

A unos pasos del instituto, donde el aula deja paso al barranco, los tres grupos de 1º de ESO del instituto de Santa Brígida cambiaron recientemente los pupitres por el sendero del Barranco de Los Laureles. Allí, en el también conocido como Barranco del Colegio, el alumnado observó la vegetación del entorno, identificó especies, conoció la función ecológica de este cauce y participó en la retirada de residuos, en una jornada que convirtió el paisaje cercano en una lección práctica sobre biodiversidad, conservación y cuidado del territorio.

La salida permitió mirar con otros ojos un espacio que forma parte del paisaje cotidiano del municipio, pero que encierra un notable valor ambiental. A lo largo del recorrido los estudiantes se adentraron en una zona de transición ecológica marcada por la presencia de acebuches, lentiscos, sabinas y palmerales, especies propias del monte termófilo canario que ayudan a entender la riqueza natural de las medianías de Santa Brígida.

Uno de los momentos más llamativos de la visita fue el paso por la gran franja de palmeral del barranco, considerada la mayor de la isla. Bajo la sombra de las palmeras, el alumnado pudo conocer la importancia de estos espacios como refugio de biodiversidad y como corredores naturales que conectan distintas zonas del territorio.

Paradas con nombre propio

Alumnos del IES Santa Brígida limpian el Barrranco de Los Laureles. / LP/DLP

El recorrido también tuvo paradas con nombre propio. Los estudiantes pasaron bajo el imponente algarrobo al que los niños y niñas de Santa Brígida llaman «el árbol abuelo», una presencia monumental que forma parte de la memoria afectiva del lugar. También conocieron el drago de María Auxiliadora, catalogado como árbol singular, otro de los elementos destacados de este entorno cercano al centro educativo.

Los alumnos conocieron el drago de María Auxiliadora, un árbol singular

La actividad estuvo acompañada por la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santa Brígida, María Sánchez-Fernaud, y sirvió como cierre de un programa de charlas y acciones divulgativas desarrollado durante el curso. A lo largo del año escolar, el alumnado trabajó contenidos relacionados con la educación ambiental, la eficiencia energética, las energías renovables, la gestión de residuos, la economía circular, la conservación del medio marino y la estrategia forestal.

En esta última sesión, la teoría salió del aula y se pisó sobre el terreno. Bajo el enfoque de ‘residuo cero’, los jóvenes no solo aprendieron a reconocer el valor ecológico del barranco, sino que también intervinieron directamente en su cuidado mediante la retirada de desechos localizados durante la visita.

La intención del Consistorio es continuar cada curso escolar con esta actividad

Continuidad

La edil del área explicó que la intención del Consistorio es dar continuidad a esta iniciativa a partir del próximo curso, de manera que el alumnado de 1º de ESO participe cada año en actividades de limpieza y concienciación ambiental en diferentes zonas del municipio, no solo en el Barranco del Colegio. «Los alumnos estaban muy contentos con la actividad y, además, resulta muy concienciadora para ellos», señaló la concejala.

La experiencia permitió al alumnado comprender la función de los barrancos como sistemas naturales de drenaje y corredores ecológicos, pero también su fragilidad ante la presión humana y la acumulación de residuos. Con esta jornada, el IES Santa Brígida y el Ayuntamiento reforzaron una idea sencilla: conocer el entorno más cercano es el primer paso para protegerlo.