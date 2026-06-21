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‘Montaña y salud’: la historia de dos hermanos que regresan a los Picos de Europa tras superar un cáncer

Pedro y Ángel Zurdo comparten su experiencia vital en un documental sobre senderismo y destacan la importancia del contacto con la naturaleza para personas que han superado una enfermedad

'Montaña y salud' la experiencia en los Picos de Europa de los hermanos Pedro y Ángel Zurdo tras superar un cáncer

'Montaña y salud' la experiencia en los Picos de Europa de los hermanos Pedro y Ángel Zurdo tras superar un cáncer

Ángel Zurdo

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Aránzazu Fernández

Los hermanos Pedro y Ángel Zurdo muestran en el vídeo que acompaña esta información, Montaña y salud ,cómo la actividad física y el contacto con la naturaleza pueden convertirse en una herramienta de bienestar tras superar un cáncer.

La naturaleza, el ejercicio físico y la capacidad de afrontar los desafíos personales son los ejes de Montaña y Salud, una película protagonizada por dos hermanos que comparten una experiencia vital marcada por la lucha contra el cáncer y su pasión por la montaña.

Los protagonistas son Pedro Zurdo, de 79 años y residente en Gálvez (Toledo), y Ángel Zurdo, de 73 años y vecino de Las Palmas de Gran Canaria. Ambos han superado esta enfermedad y mantienen una estrecha vinculación con las actividades al aire libre, especialmente con el senderismo y las rutas de montaña.

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer

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Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer / Ángel Zurdo

Regreso a los Picos de Europa

La grabación recoge el viaje realizado por los dos hermanos a finales del pasado mes de mayo por Asturias y Cantabria. El objetivo principal era volver a recorrer algunos de los enclaves más emblemáticos del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Pedro decidió afrontar dos de las rutas más conocidas de este espacio natural protegido: la Ruta del Cares, considerada una de las sendas más espectaculares de España, y el itinerario que conduce al Refugio de Urriellu, situado a los pies del conocido Naranjo de Bulnes.

Ángel lo acompañó durante esta experiencia y fue el encargado de grabar las imágenes que dan forma al documental, mostrando tanto los paisajes de alta montaña como la historia personal que hay detrás de cada paso del recorrido.

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer / Ángel Zurdo

Un mensaje de ánimo para quienes afrontan una enfermedad

Más allá del componente paisajístico, la película pretende transmitir un mensaje de esperanza. Según explican sus impulsores, las imágenes buscan servir de inspiración para personas que estén atravesando una enfermedad o un proceso de recuperación, animándolas a incorporar actividades adaptadas a sus posibilidades y condiciones físicas.

Pedro, de 79 años, afronta uno de los mayores retos físicos de su vida. Cuenta con un amplio historial clínico y fue intervenido por un cáncer de próstata. Actualmente utiliza dos bolsas médicas conectadas a su organismo, una relacionada con el riñón y otra con la vejiga. Pese a estas circunstancias, ha decidido enfrentarse a una exigente experiencia en la naturaleza junto a su hermano.

Actividad física adaptada a cada persona

Los impulsores del documental insisten en que su objetivo no es animar a todas las personas a realizar grandes esfuerzos físicos. Subrayan que cada situación es diferente y que cualquier actividad debe adaptarse a la condición de cada individuo y contar con el asesoramiento de profesionales sanitarios cuando sea necesario.

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer / Ángel Zurdo

Su mensaje es más sencillo: reducir el sedentarismo y fomentar hábitos saludables. Según explican, pretenden promover una vida con "menos sofá, menos móvil y más contacto con la naturaleza". Consideran que pequeños cambios pueden contribuir al bienestar físico y emocional de muchas personas.

La experiencia personal de Ángel Zurdo

Ángel, residente en Las Palmas de Gran Canaria, también ha tenido que superar importantes problemas de salud. Hace algunos años sufrió un desvanecimiento mientras practicaba actividad en la montaña debido a una lesión en la arteria carótida. Tras ser tratado mediante la colocación de un stent, pudo recuperar progresivamente su actividad deportiva habitual.

Tiempo después fue diagnosticado de un cáncer de próstata. En su caso, el tratamiento consistió en veinte sesiones de radioterapia que permitieron eliminar el tumor y retomar una vida normal.

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer

Ruta por los Picos de Europa de los hermanos Ángel y Pedro Zurdo tras superar un cáncer / Ángel Zurdo

Reconocimiento a la sanidad pública

Durante el relato de su experiencia, Ángel destaca la atención recibida en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, donde fue atendido durante sus procesos médicos. Subraya la rapidez de las intervenciones y pone en valor la preparación de los profesionales sanitarios.

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Los hermanos defienden que la combinación entre los avances médicos, la profesionalidad de los especialistas y una actitud positiva por parte de los pacientes puede ser determinante durante el proceso de recuperación.

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