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Nueva Línea, Armonía Show y Kilombo Improvisado ponen la música en el Pride de Día de Gáldar

La jornada combinó cumbia, pop latino, salsa y repertorio de verbena en una celebración diurna vinculada al Orgullo en el municipio

Los asistentes disfrutando del concierto de Nueva Línea en el Recinto Cultural La Quinta.

Los asistentes disfrutando del concierto de Nueva Línea en el Recinto Cultural La Quinta. / LP/DLP

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Juan Rodríguez Santana

Las Palmas de Gran Canaria

Gáldar celebró este 21 de junio de 2026 su Pride de Día con una jornada musical en el Recinto Cultural La Quinta, donde actuaron Kilombo Improvisado, Nueva Línea y Armonía Show dentro de la programación del Gáldar Pride 2026. La cita reunió al público en torno a una propuesta pensada para todos los públicos y desarrollada al aire libre durante la jornada diurna.

Música canaria para abrir la jornada

La programación comenzó con Kilombo Improvisado, formación que llevó al escenario un repertorio marcado por sonidos bailables y referencias a la identidad canaria. El grupo combinó versiones adaptadas a ritmos como la cumbia, el reguetón, el merengue y la bachata, además de temas conocidos por el público como Soy canaria y Te encontré.

Tras esta primera actuación, la sesión continuó con DJ Ulises Acosta, que sirvió de enlace antes de la entrada de Nueva Línea. El grupo incorporó a la jornada una propuesta centrada en el pop latino y la salsa, con canciones como Noche de copas, Tocaíto y Un beso, tres de sus temas más reconocidos.

Integrantes de Armonía Show durante su actuación en el Pride de Día.

Integrantes de Armonía Show durante su actuación en el Pride de Día. / LP/DLP

Armonía Show cierra la programación

Con el avance de la tarde, Armonía Show tomó el relevo en el escenario de La Quinta con un repertorio orientado al baile. La orquesta interpretó canciones como Me miras y te miro y Mi gran noche, además de clásicos habituales en las verbenas como Sopa de Caracol y Cachete, pechito, ombligo.

Noticias relacionadas y más

La jornada formó parte del calendario del Gáldar Pride 2026, que se desarrolló del 18 al 21 de junio. El evento está organizado por el Ayuntamiento de Gáldar, a través de la Concejalía de Cultura y Fiestas, con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria.

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