Los rituales de San Juan que más se repiten en Gran Canaria para atraer la buena suerte

Gran Canaria ya siente el ambiente de San Juan. La llegada de la noche más esperada del inicio del verano se nota en las playas, en los preparativos de las fiestas y en esa mezcla de música, mar y tradición que cada año reúne a vecinos y visitantes alrededor de una celebración que en la Isla tiene varios escenarios: Las Canteras, Playa del Inglés, el Puerto de Mogán o Melenara.

Fotos de José Carlos Guerra

Para muchas personas, esta noche conserva todavía un componente simbólico. Es la noche de pedir deseos, de dejar atrás lo malo y de buscar una especie de renovación personal. La tradición popular en Canarias asocia San Juan con el fuego, el agua, la purificación, la suerte y la abundancia.

El chapuzón a medianoche

Uno de los rituales que más se repite es el baño en el mar a medianoche. En Las Canteras, por ejemplo, muchos aprovechan la llegada del 24 de junio para entrar en el agua, mojarse los pies o darse un chapuzón completo. La creencia popular relaciona ese gesto con limpiar las malas energías y recibir el verano con otra disposición.

Saltar las olas

Otro de los gestos más habituales es saltar las olas. La tradición habla especialmente del ritual de las nueve olas, entendido como símbolo de purificación y buena suerte.

Se trata de acercarse a la orilla, esperar el momento y saltar cada ola con un deseo o una intención en la cabeza. Es uno de los ritos más sencillos y también uno de los más repetidos en las playas canarias durante la Noche de San Juan.

Lavarse la cara o las manos antes de pedir un deseo

Hay quienes prefieren un gesto más discreto: lavarse la cara con agua de mar o mojarse las manos antes de pedir un deseo. En la tradición popular, el agua de San Juan aparece como elemento de limpieza y renovación.

En Gran Canaria, este ritual se adapta bien al ambiente playero, donde no todos se bañan, pero muchos se acercan al mar para cumplir con el gesto.

Escribir lo que se quiere dejar atrás

Entre los rituales más repetidos está también escribir en un papel aquello que se quiere soltar. Puede ser una preocupación, una etapa difícil, un mal hábito o algo que se desea cerrar.

La tradición más antigua lo vincula al fuego: escribirlo y quemarlo como forma simbólica de dejarlo atrás. Aquí entran en juego las famosas hogueras de la Noche de San Juan.

El deseo de los fuegos artificiales

Otro de los más repetidos es pedir un deseo mirando al mar o aprovechando el momento de los fuegos artificiales. En playas como Las Canteras, Melenara, Playa del Inglés o Mogán, muchas personas esperan la medianoche para pensar en aquello que quieren atraer en la nueva etapa que empieza con el verano. No hace falta más que detenerse unos segundos, mirar al horizonte y formular un deseo en silencio.

Aunque ninguno de estos rituales garanticen la buena suerte ni exista certeza de que funcionen, son los más repetidos por los supersticiosos en la Noche de San Juan.

Más allá de los deseos, es un momento para reunirse y mirar al verano con ilusión. Los baños, los saltos de olas, las hogueras o los deseos frente al mar forman parte de una tradición popular que no asegura la fortuna, pero sí conserva algo igual de valioso: la unión y alegría del pueblo canario.