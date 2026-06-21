Santa Lucía plantea en su Plan General edificios altos para construir más casas

Santa Lucía de Tirajana plantea en su Plan General de Ordenación (PGO) ganar vivienda en altura, construyendo edificios con más plantas -actualmente se permite un máximo de cuatro-, aunque con la limitación que tiene el municipio a estar condicionado por la servidumbre aeroportuaria. El objetivo de esta propuesta es aprovechar mejor el suelo y dar respuesta a la falta de vivienda ante el aumento de población. Y es que el municipio sigue siendo el tercero más poblado de Gran Canaria, por detrás de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. La población actual es de 86.084 habitantes y ha crecido en solo diez años en casi 17.000 personas.

Entre otras propuestas recogidas para el desarrollo del municipio, y que aún no son definitivas ya que el plan está en tramitación, también destacan el impulso de parcelas específicas que permitan la creación de nuevas bolsas de suelo para la construcción de vivienda pública y de promoción privada, así como el desarrollo de nuevas actividades económicas en áreas industriales -como el estancado polígono industrial de Doctoral-, el potenciamiento del litoral, que se configura como un valor estratégico fundamental; y consolidar un modelo de ciudad que mire decididamente hacia el futuro. Mantener el arraigo de los habitantes en las zonas del interior del municipio es otra de las prioridades absolutas.

Avenida de Canarias de Vecindario. / LP/DLP

Con todo ello, el futuro urbanístico y social de Santa Lucía de Tirajana empieza a tomar una forma definitiva. Tras superar la fase de Avance y culminar el periodo de exposición pública, el Plan General de Ordenación (PGO) se encuentra actualmente en plena redacción de los documentos que servirán para su aprobación inicial.

Futuras infraestructuras

Con este paso, el planeamiento municipal cruza el ecuador de su elaboración tras 28 meses de trabajos técnicos y de un modelo de gobernanza que busca el consenso social y en el que se ha puesto el foco en la vivienda y nuevas infraestructuras para atender a una población creciente.

El alcalde de Santa Lucía, Francisco García, recuerda la adquisición de más de 52.000 metros cuadrados y la cesión obligatoria de otros 41.000 metros cuadrados entre la circunvalación de la Avenida del Atlántico, en la zona baja del núcleo urbano de Vecindario, y la calle Colón, que estarían destinados a futuras infraestructuras de utilidad pública que aún están por definir. Eso sí, se plantea un instituto de FP, un tercer centro de salud y otro sociosanitario, además de viviendas, como ya informó el Consistorio tras la compra de ese suelo al Sareb por 1,6 millones de euros.

El nuevo documento no solo pretende reordenar el crecimiento de uno de los motores económicos y demográficos del sureste de Gran Canaria, sino también corregir desequilibrios históricos entre los núcleos urbanos, la costa y el interior rural.

El objetivo es aprovechar mejor el suelo y dar respuesta a la falta de vivienda ante el aumento de población

En esa línea y entre los objetivos del documento, García destaca la planificación de las infraestructuras necesarias, tanto municipales como de otras administraciones, con el fin de acercar los servicios públicos a la ciudadanía. En este sentido, insistió en que el desarrollo económico debe producirse dentro del propio municipio para evitar que Santa Lucía se convierta en «una simple ciudad dormitorio».

Aunque el Consistorio ha completado ya la primera fase del Plan General de Ordenación, el alcalde advierte de que aún queda un largo recorrido administrativo. El texto deberá ahora trasladarse a otras instituciones, que tendrán que pronunciarse sobre su contenido y sobre su adaptación al Plan Insular de Ordenación, al Plan de Desarrollo de Infraestructuras del Gobierno de Canarias y a otros instrumentos sectoriales. «La finalización del Plan General dependerá también de lo que tarden otras administraciones en responder», apunta.

Principios transversales del nuevo planeamiento

García sitúa la sostenibilidad y el respeto al territorio y al medio ambiente como principios transversales del nuevo planeamiento, en la línea de trabajo seguida por la Mancomunidad del Sureste en las últimas décadas. En ese marco, defendió también una mejor utilización del suelo rústico, así como espacios para instalaciones fotovoltaicas y el impulso de las energías renovables.

Uno de los elementos centrales ha sido la creación de un Espacio de Participación Ciudadana en Vecindario, concebido como punto permanente de encuentro e información durante toda la elaboración del plan. A ello se suma la puesta en marcha de mesas de trabajo, jornadas temáticas, reuniones vecinales y entrevistas con distintos perfiles del tejido social y económico del municipio. En la redacción del avance han participado ámbitos clave para el desarrollo local, como el comercio, el sector del taxi y otros relacionados con la movilidad, además del sector agrícola y ganadero e industrial.

Entre las principales inquietudes trasladadas por la ciudadanía destacan el acceso a la vivienda, la necesidad de impulsar la actividad económica sin comprometer el medio ambiente y la mejora de las dotaciones en los barrios periféricos y en los núcleos del interior. También han cobrado peso las demandas para frenar la despoblación rural, flexibilizar los usos agropecuarios y mejorar la movilidad, especialmente en la conexión entre Vecindario y la zona de costa.

El PGO cruza el ecuador de su elaboración tras 28 meses de trabajos técnicos, consenso social y gobernanza

La falta de aparcamientos en determinadas zonas, el desarrollo de suelos urbanizables ya previstos y el tratamiento específico del litoral son otros de los asuntos que han centrado el debate público en torno al futuro planeamiento, que se plantea como una herramienta para ordenar el crecimiento urbano bajo criterios de sostenibilidad, reforzar la cohesión territorial y mejorar la calidad de vida.

El Plan General también deberá incorporar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), una medida obligatoria para municipios de más de 50.000 habitantes. Esa futura zona, en la que se está trabajando actualmente, busca reducir el ruido del tráfico y emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y contribuir con ello a mitigar el cambio climático, alineando así al municipio con la normativa estatal y europea. Así, la zona restringida quedará acotada a 18 calles que se encuentran en pleno centro de Vecindario y que incluye, entre otros espacios, la zona comercial abierta, por donde ya no circula el tráfico, la plaza de San Rafael, un instituto y el recinto ferial.