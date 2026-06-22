El actual gestor y el Ayuntamiento optan a la concesión del Puerto de Mogán

El Puerto de Mogán tiene actualmente dos frentes abiertos de cara a su futuro. Por un lado, el Ayuntamiento solicitará la prórroga de concesión para recuperar la gestión directa del puerto deportivo con una concesión administrativa con un plazo adicional de 25 años. Por otro, la actual empresa concesionaria, Puerto de Mogán S.A., que lleva al frente casi 50 años y a la que en 2031 le vence la concesión, también quiere optar a la gestión de esta importante infraestructura marítima para el municipio. Ante este panorama, el Ayuntamiento de Mogán ha llevado a Puertos Canarios a los tribunales por no reconocerle, según la alcaldesa Onalia Bueno, sus derechos como titular de la concesión.

El consistorio moganero también ha dado un paso definitivo para asumir el control estratégico de este enclave turístico y económico. La alcaldesa Onalia Bueno eleva este martes al Pleno una propuesta formal para solicitar a Puertos Canarios la prórroga extraordinaria de la concesión administrativa del Puerto Deportivo de Mogán por un plazo adicional de 25 años. La iniciativa viene respaldada por un estudio técnico-económico que proyecta inversiones de modernización por valor de 13.345.000 euros, superando con creces el mínimo legal exigido. El origen de este derecho se remonta al acuerdo plenario del 7 de mayo de 1987, momento en el que el Consistorio autorizó el traspaso de la gestión a la entidad privada Puerto de Mogán, S.A., pero reservándose de forma "expresa y exclusiva" la potestad de solicitar futuras prórrogas. Ante el vencimiento de la concesión original de 50 años, fijado para el 29 de marzo de 2031, el grupo de gobierno municipal ha activado este mecanismo legal de blindaje público.

Según consta en el expediente que se lleva a Pleno, el Ayuntamiento lleva desde febrero de 2025 intentando coordinar con Puertos Canarios la definición de las inversiones necesarias. Sin embargo, la reticencia del ente público autonómico a facilitar el proceso ha abocado a las partes a un procedimiento judicial que actualmente se sustancia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria. A este escenario se suma el intento de la actual gestora privada, Puerto de Mogán, S.A., de solicitar de manera unilateral la prórroga extraordinaria, lo que ha provocado tensiones institucionales.

Valor actualizado de la inversión inicial del puerto

Un estudio reciente de ingeniería fijó el valor actualizado de la inversión inicial del puerto en 45,8 millones de euros, estableciendo el umbral mínimo legal de inversión obligatoria para la prórroga en 9.171.852 euros. La propuesta técnica municipal plantea un paquete de 18 actuaciones en el área concesionada que alcanza los 13,34 millones de euros, aportando un colchón de seguridad de más de 4 millones que garantiza la viabilidad del trámite. El plan contempla la sustitución de pantalanes y mejoras en las dársenas por un importe de 2,4 millones de euros, el ensanche del dique de abrigo (550.000 euros), nuevas edificaciones multiusos (1,9 millones) y la reforma del edificio de la cofradía de pescadores (900.000). Asimismo, se implementará un alumbrado público inteligente, plantas fotovoltaicas y un plan de accesibilidad universal e integración urbana peatonal entre el muelle, el casco y la playa.

Uno de los puntos que mayor preocupación y alarma social había despertado entre los usuarios y residentes del Puerto de Mogán es la situación de las subconcesiones y locales comerciales. Para atajar la incertidumbre, el Ayuntamiento ha redactado un convenio administrativo tipo que recoge que el Consistorio respetará íntegramente la propiedad y los derechos de uso de los residentes durante los 25 años de prórroga ampliada, a cambio de que estos contribuyan proporcionalmente a amortizar los costes de inversión y el nuevo canon anual que impondrá Puertos Canarios.